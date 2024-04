The Masters 2024 LIVE: classifica e ultimi aggiornamenti con Scottie Scheffler in testa prima del round finale di domenica

Gli appassionati di golf che sperano di sintonizzarsi su The Masters dovranno aspettare ancora una volta la copertura televisiva completa per iniziare con gli organizzatori che si attengono al loro modello di trasmissione tradizionale.

Il primo campionato importante maschile dell'anno fu istituito ad Augusta, in Georgia, nel 1934, dove circa 90 dei migliori golfisti del mondo gareggiarono per indossare la famosa giacca verde.

Sky Sports continua ad essere il partner esclusivo per la trasmissione in diretta dell'evento nel Regno Unito, ma mentre i migliori golfisti inizieranno il secondo turno intorno alle 13:00 GMT, gli spettatori non potranno guardare ciascun gruppo in diretta fino alle 19:30. . Questa situazione è aggravata dalla necessità per molti grandi nomi di terminare i loro primi round venerdì mattina dopo il ritardo meteorologico di giovedì, ma i fan non potranno guardare.