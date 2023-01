Tim Cook di Apple ottiene il 50% di stipendio dopo il feedback degli azionisti | una mela

CEO di Apple, Tim CookSig.

È stato Cook, 62 anni, a diventare amministratore delegato dopo che il co-fondatore Steve Jobs si è dimesso prima della sua morte nel 2011. Ha pagato $ 99,4 milioni nel 2022 E $ 98,8 milioni nel 2021. Ma la società ha detto in un deposito normativo Nella tarda serata di giovedì ha fissato un “risarcimento target” di 49 milioni di dollari per il 2023.

“Il comitato per la remunerazione ha soppesato le opinioni degli azionisti, l’eccezionale performance di Apple e la raccomandazione del signor Cook di adeguare il suo compenso alla luce del feedback ricevuto”. una mela detto nel deposito.

Lo stipendio base annuale e il bonus di Cook rimarranno invariati rispettivamente a $ 3 milioni e $ 6 milioni. Ma l’importo “obiettivo” che otterrà in bonus basati su azioni scenderà da $ 75 milioni l’anno scorso a $ 40 milioni l’anno prossimo.

L’importo assegnato in bonus azionari dipenderà anche maggiormente dall’andamento del prezzo delle azioni Apple rispetto allo scorso anno. Ora il 75% del bonus azionario dipende dalla performance del mercato azionario di Apple, rispetto al 50% dello scorso anno.

Le azioni di Apple sono scese del 23% negli ultimi 12 mesi a $ 133,41 alla chiusura di giovedì, spaventando alcuni azionisti.

La società ha affermato che il 64% degli azionisti ha sostenuto i suoi piani retributivi durante la riunione annuale dello scorso anno, ma ha riconosciuto che c’è stato un “significativo calo anno su anno poiché le nostre proposte annuali di ‘dire in retribuzione’ hanno ricevuto livelli significativamente più elevati di sostegno da parte degli azionisti. Per molti anni.”

Servizi di consulenza per gli azionisti Institutional Shareholder Services ha esortato gli investitori l’anno scorso a votare contro il pacchetto salariale di Cook, affermando che c’erano “preoccupazioni significative” riguardo al “design e alle dimensioni” del pacchetto. L’ISS ha osservato che Cook ha guadagnato più di 1.447 volte lo stipendio medio di un dipendente Apple.

Apple ha affermato di aver contattato gli investitori per conoscere le loro preoccupazioni. La società ha dichiarato: “Gli azionisti con cui abbiamo parlato che non hanno sostenuto la nostra proposta di ‘argomentazione sulla retribuzione’ del 2022 hanno costantemente citato le dimensioni e la struttura dei premi azionari 2021 e 2022 assegnati a Mr Cook come motivo principale della loro decisione di votare.

“Bilanciando il feedback degli azionisti, il desiderio di continuare a creare incentivi significativi per la performance e la fidelizzazione e il supporto di Mr. Cook per le modifiche alla sua remunerazione per riflettere il feedback ricevuto, il Comitato per le remunerazioni ha preservato le componenti in contanti della remunerazione 2023 di Mr. Cook e ha ridotto l’obiettivo Il valore della sovvenzione del premio.

La firma del affari oggi Preparati per la giornata lavorativa: ogni mattina ti indirizzeremo a tutte le notizie e le analisi aziendali di cui hai bisogno Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito web e Google politica sulla riservatezza E Termini di servizio Implementazione.

La paga totale di Cook di 99,4 milioni di dollari l’anno scorso includeva 630.600 dollari per i costi di sicurezza personale e 712.500 dollari per l’uso di jet privati. I suoi stipendi del 2022 erano leggermente superiori ai 98,8 milioni di dollari raccolti nel 2021, ma quello era più del 570% Dei $ 14,7 milioni guadagnati nel 2020.

Cook, che ha un patrimonio netto personale di oltre $ 1 miliardo, secondo il Bloomberg Billionaires Index, ha dichiarato di aver Ha in programma di dare via tutta la sua ricchezza prima di morire. Nel 2015, ha detto alla rivista Fortune che intende donare tutta la sua ricchezza in beneficenza dopo aver provveduto all’istruzione di suo nipote di 10 anni.