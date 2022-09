Tony Khan parla dei titoli mondiali AEW e dei Trii durante Dynamite

Abbiamo già sentito che AEW toccherà la modalità World Championship, il che significa che includerà la cancellazione del titolo a causa di un Ferita grave Subito da CM Punk. Ma abbiamo anche sentito che Punk sta affrontando una sospensione o un licenziamento per il suo ruolo in Battagliero che è scoppiato dietro le quinte poco dopo aver vinto la cintura per la seconda volta Tutti sono fuori Domenica sera (4 settembre).

I rapporti dicono anche che lo erano anche Kenny Omega e Young Bucks sospeso Per la loro parte nella lotta, e visto che hanno vinto l’AEW Trios Championship questo fine settimana, è anche possibile che anche i piani per quei nuovi titoli siano in onda.

Ora, il proprietario, presidente ed editore di AEW Tony Khan ha annunciato che parteciperà dinamite Stasera (7 settembre) per discutere del futuro dei due tornei:

Grazie a tutti coloro che guardano Incorpora il tweet! Stasera in diretta Incorpora il tweet Mercoledì notte #AEWDinamite io mangerò AEW Campionato del mondo + AEW Campionato mondiale di triathlon! Per favore, unisciti a noi su TBS stasera #AEW Dynamite per un grande spettacolo di wrestling dal vivo

@20:00 ET / 19:00 CT STASERA! Tony Khan 7 settembre 2022

Wrestling Observer, che per primo ha menzionato che anche stasera AEW gestirà il titolo mondiale cinguettare CM Punk & Ace Steel avrebbe dovuto incontrare i funzionari dell’azienda tramite Zoom alle 16:00. In che modo questo incontro influirà sull’annuncio di stasera? Forse lo scopriremo tra qualche ora…

