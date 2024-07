Toronto, Canada: Drake mostra un video di una villa allagata mentre una pioggia torrenziale colpisce la città

CNN

—



Il rapper canadese Drake ha pubblicato martedì un video in cui cammina in quella che sembra essere la sua villa allagata a Toronto, dopo che la città è stata colpita da un forte temporale che ha causato inondazioni diffuse e interruzioni di corrente.

“È meglio che sia un espresso martini”, ha detto Drake Scherzo su Instagram Insieme a un video di acqua marrone scuro che scorre in una stanza. La casa di Drake, conosciuta come “The Embassy”, si trova nell’elegante quartiere di Bridle Path a Toronto.

Martedì nella città più grande del Canada è caduta più pioggia della media delle precipitazioni di luglio a Toronto, in un periodo di quattro ore, allagando le strade della città, chiudendo autostrade e stazioni della metropolitana e lasciando decine di migliaia di persone senza elettricità.

Sono stati registrati più di 97 mm (circa 3,82 pollici) di pioggia all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto, L’aeroporto ha scritto martedì pomeriggioMartedì ha battuto anche il precedente record di precipitazioni del 16 luglio, stabilito nel 1941 quando all’aeroporto erano caduti 25,9 millimetri, ha riferito il giornale.

Quest’estate tempeste record hanno provocato enormi devastazioni nei Caraibi e in alcune parti del Nord America. L’uragano Beryl, il più antico uragano di categoria 5 mai registrato nell’Oceano Atlantico, questo mese ha causato danni diffusi a Grenada e in Giamaica, uccidendo almeno nove persone, prima di provocare inondazioni, piogge e venti in Texas.

L’uragano Beryl ha interrotto la corrente elettrica in oltre 2,5 milioni di case e ucciso almeno otto persone in Texas e Louisiana.

I vigili del fuoco di Toronto hanno dichiarato di aver gestito quasi 1.700 chiamate di servizio e di aver risolto quasi 500 incidenti tra le 6:00 e le 15:00 ET di martedì. Secondo un comunicato pubblicato su Xtra cui più di 50 soccorsi in ascensore e più di 20 persone che hanno dovuto essere soccorse da automobili ed edifici a causa di piogge torrenziali.

Secondo i dati, ad un certo punto la tempesta ha interrotto l’elettricità a 167.000 clienti della Toronto Hydro Aggiornamento dalla città.

Le immagini mostravano automobili che galleggiavano su un’autostrada a est della città e l’acqua piovana filtrava attraverso il tetto dell’edificio municipale. Lo riferisce il Toronto Star. Nel frattempo, un tunnel pedonale che collega i viaggiatori aerei all’aeroporto Billy Bishop della città, che si trova su un’isola, è stato allagato. L’aeroporto ha dichiarato sul suo sito web:

Gli scienziati avvertono da tempo che gli eventi meteorologici estremi che colpiscono i paesi di tutto il mondo stanno diventando sempre più comuni con l’accelerazione della crisi climatica.

“Dobbiamo prendere davvero sul serio il cambiamento climatico, perché giorni come questo diventeranno più frequenti”, ha detto il sindaco di Toronto Olivia Chao in un discorso. Conferenza stampa.

Chow ha aggiunto che l’invecchiamento delle infrastrutture di Toronto la rende più vulnerabile alle inondazioni.