Trapelate le skin del Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 2

negli anni, fortnite Ho fatto tutto. Sono stato in mare, in guerra, nello spazio, in linee temporali alternative e alla fine del mondo (e al suo successivo riavvio). Ancora più importante, ha recentemente ospitato A La presa del potere da parte di Lady Gaga. Tuttavia, con l’imminente quinta stagione, fortnite Adotta un approccio classico al soggetto e si avventura nella terra della mitologia greca.

Nel fine settimana l'A Apparve una mano gigante Da terra vicino a un anfiteatro del gioco (intelligente!) con uno scrigno tra le sue grinfie, che spinge i giocatori ad aprirlo. Giocatori ansiosi per l'imminente tema greco a causa del solito drip feed Lui prende in giro Dall'epica e Perdite dai minatori di dati, passarono il fine settimana a fotografare la scatola che ospitava una piscina sanitaria grande quanto il Monte Olimpo. Quando finalmente raggiunse lo zero, la scatola si aprì e dal suo contenuto esplose un vortice di fuoco. Si è scoperto che questo non era solo un normale vaso, ma in realtà un vaso di Pandora. E fortnite Lanciato dai giocatori. Sai, quella cosa di cui le leggende mettono sempre in guardia e raccontano. Ben fatto, tutti quanti.

Ora, le skin del pass battaglia sono trapelate – nel modo tradizionale – poco prima della stagione 5, che inizierà l’8 marzo, confermando ulteriormente il tema greco. Tra le skin ci sono alcuni elementi fondamentali della mitologia greca, come Zeus, Afrodite e Medusa, l'ultima delle quali, secondo quanto riferito, presenterà almeno due diverse skin Odyssey, un NPC che è apparso nel gioco nello stesso periodo della Mano Gigante e del Greco. modifiche a tema alla mappa, riceverai anche una skin che servirà come ricompensa gratuita per le partite classificate della prossima stagione. Altre figure nel passaggio di battaglia sembrano attraversare la maggior parte del pantheon, tra cui Ade, Artemide, Ares e Afrodite. Anche Cerbero sembra aver fatto la sua comparsa.

Una delle voci più importanti che circolano sulla stagione a tema greco è che Epic potrebbe offrire una skin alternativa Dio della guerra Il protagonista Kratos, che in realtà ha ottenuto una skin anni fa per accompagnare la sua apparizione nell'ultima serie di giochi. Secondo tali voci, la skin alternativa di Kratos sarà un ritorno al suo aspetto all'inizio della serie, quando affrontò il Pantheon greco. Per favore, nessuno rievoca la fine della battaglia di Kratos con Poseidone fortnite. Una volta era davvero sufficiente.

La prossima stagione sarà la prima nuova stagione dall’inizio fortnite Capitolo Cinque, che ha portato con sé tre nuovi giochi fortnite: Festival di Fortnite, Corsa di razziE LegoFortnite. Al momento non è chiaro se eventuali modifiche apportate alla nuova stagione della modalità Battle Royale si estenderanno ad altri giochi, ma non passerà molto tempo prima di scoprirlo.