L'architetto che costruisce comunità vince il Premio Pritzker

Yamamoto si è anche sforzato di restituire personalmente, collaborando con gli architetti Toyo Ito e Kazuyo Sejima nei soccorsi in caso di catastrofe. Alloggi comunitari In seguito al devastante terremoto e tsunami che colpì Tohoku nel 2011 e causò la fusione della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Nel 2018 ha istituito il Premio della Repubblica Locale per onorare i giovani architetti.

“Per qualche ragione, siamo educati ad accettare che un architetto debba essere sia buono che arrogante, il che ci porta all'errata convinzione che l'arroganza sia una condizione per la bontà”, ha affermato Graham MacKay, architetto e professore universitario. libri Sul suo blog “Misfits' Architecture” nel 2021. “Vorrei usare Rikken Yamamoto e la sua carriera per dimostrare che questo non è vero.”

Gli edifici di Yamamoto sono spesso composti da materiali basilari di uso quotidiano come alluminio, vetro, cemento e legno, e non attirano l'attenzione su di sé. Ma le loro priorità emergono forti e chiare. “La mia architettura ha un messaggio forte, che è quello di creare qualcosa in relazione ad altre persone”, ha detto Yamamoto.