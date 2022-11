Tre presidenti scendono in Pennsylvania in un giorno cruciale per una delle gare al Senato più seguite della nazione





CNN

—



Tre presidenti, uno in carica e due ex, si sono dimessi Pennsylvania Per sabato Un ultimo tratto è la motivazione a medio termine Ciò sottolinea la posta in gioco in una delle gare al Senato più seguite della nazione.

a Presidente Joe Bidenche aveva un raro aspetto comune con L’ex presidente Barack Obama L’equivalente della Pennsylvania di uno stress test politico nel suo stato d’origine, dove ha viaggiato 20 volte da quando è entrato in carica, è promuovere il tenente governatore John Fetterman, il candidato democratico a Filadelfia.

L’ex presidente Donald Trump, il suo compagno di corsa scelto con cura, il dott. La vittoria di Mehmet Oz potrebbe dimostrare la sua duratura credibilità nel Commonwealth che ha perso nel 2020.

Le ramificazioni si estendono oltre le elezioni della prossima settimana. Mentre Trump si prepara ad annunciare una terza candidatura presidenziale, nelle prossime settimane, gli assistenti di Biden stanno compiendo i primi passi per far avanzare la sua campagna di rielezione. Allungando per diverse ore il sabato, i meccanici sono a Una possibile rivincita del 2020 è stata messa a nudo.

Il momento rappresenta un’anomalia storica. Di solito sono presenti solo gli ex presidenti Si dilettava con parsimonia nella politica quotidiana, evitando spesso critiche dirette agli uomini che occupano le posizioni che un tempo ricoprivano. Il presidente, una volta sconfitto, Grover Cleveland nel 1892, non tornò mai più per vincere la Casa Bianca.

I presidenti riuniti in Pennsylvania, ogni avvertimento di terribili conseguenze se l’opposizione prevale, riflette un cambiamento nell’etica da quando Trump è entrato in carica quasi sei anni fa, lanciando rapidamente accuse di spionaggio e illeciti generali contro Obama.

Biden ha detto a una folla gremita alla Temple University di North Philadelphia che Fetterman avrebbe protetto la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria e si sarebbe preso cura dei veterani.

“Quando mi sono candidato alla presidenza, il mio obiettivo era costruire l’economia dal basso verso l’alto e dal centro. Questo è un cambiamento fondamentale rispetto a Oz e alla mega economia repubblicana MAGA”, ha affermato l’avversario del GOP di Fetterman, il dott. Biden ha detto, riferendosi a Mehmet Oz.

Mentre la folla fischiava, il presidente ha continuato: “Non proprio. Questo non è il Partito Repubblicano di tuo padre. Questa è una razza di gatto diversa. Dico davvero. Vedi, si tratta di ricchi che diventano sempre più ricchi. E i ricchi rimarranno ricchi. La classe media è soffocante. Sotto la loro politica i poveri diventano più poveri.

Obama ha presentato la possibilità di perdite democratiche.

“Posso dirvi per esperienza che i termini intermedi sono molto importanti”, ha detto Obama, aggiungendo che il GOP ha ripreso il controllo della Camera dei rappresentanti durante la sua prima amministrazione alle elezioni del 2010.

“Mi sono battuto il sedere alle elezioni suppletive quando ero presidente. Sono stato eletto nel mezzo della crisi finanziaria e abbiamo fatto le cose giuste per rimettere in sesto l’economia, ma è stato lento e le persone erano frustrate come lo sono adesso.

Biden, che ha trascorso gran parte del suo primo anno cercando di evitare di menzionare Trump per nome, Non più così cauto. Ha chiamato “Trump e tutti i suoi Trumpies” a una manifestazione in California questa settimana e ha identificato il governatore della Florida Ron DeSantis come “Trump incarnato” durante una raccolta fondi fuori Fort Lauderdale martedì. Alle sue stesse manifestazioni, Trump riproduce un video di errori come cittadino anziano del suo successore, anche se non segue spesso Obama.

Nel frattempo, Obama ha espresso le sue più dure critiche ai candidati sostenuti da Trump. Molti di loro rifiutano I risultati delle elezioni del 2020 e il 45° presidente si modellano.

“Solo perché qualcuno era in TV non funziona. Essere presidente o governatore è qualcosa di più di linee tratteggiate e belle luci”, ha detto Obama. La scorsa settimana del Partito Repubblicano dell’Arizona Il candidato governatore è Gary Lake, un ex conduttore di notizie locali.

Le gare del Senato e del Governatore della Pennsylvania sono le uniche gare di selezione del ciclo di medio termine di quest’anno. In altre gare di alto profilo, i candidati hanno mantenuto la distanza dal presidente con indici di approvazione sott’acqua.

Questo non è stato vero per Obama, che è molto richiesto tra i democratici in gare serrate. Nelle ultime settimane della campagna, Obama ha tenuto dure manifestazioni in Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada, luoghi che Biden ha evitato negli ultimi mesi mentre i candidati lavorano per rallentare lo slancio del Partito Repubblicano.

È una svolta di 180 gradi rispetto ai cicli di medio termine durante la presidenza Obama, quando Biden è andato in diversi stati – compresi i distretti di tendenza conservatrice – visti come un’attrazione per i candidati democratici in carica.

Secondo i funzionari, Biden non è infastidito o addirittura sorpreso dal fatto che Obama abbia attirato più attenzione di lui durante la campagna elettorale quest’anno. Ha discusso di alcune gare con il suo ex capo e crede che il messaggio di Obama risuoni con gli elettori e integri il suo.

Tuttavia, la loro apparizione congiunta sabato è servita solo a sottolineare i loro stili contrastanti e le loro capacità politiche, con alcuni democratici che hanno affermato che alla fine sono favorevoli a Obama.

“So che mi chiedi sempre come stiamo. Penso che vinceremo questa volta. Mi sento davvero bene con le nostre possibilità”, ha detto Biden ai giornalisti in California venerdì.

Il presidente è ottimista sulle possibilità dei Democratici la prossima settimana e molti Democratici sono sempre più ottimisti riguardo alle prospettive del loro partito. Il programma della sua campagna elettorale, che mette in difficoltà i candidati in gare più vicine del previsto negli stati blu, è un segnale delle vulnerabilità dei Democratici.

Negli ultimi giorni della campagna, Biden ha viaggiato principalmente negli stati blu in cui ha vinto, ma dove i Democratici sono più vicini del previsto. Ha fatto tappe in New Mexico, California e Illinois prima di fermarsi in Pennsylvania sabato e domenica farà una campagna con il governatore di New York Cathy Hochul. Trascorrerà il giorno delle elezioni nel Maryland.

Coloro che hanno familiarità con il pensiero di Biden affermano che accetta che non tutti i candidati democratici lo accoglieranno come un surrogato mentre i suoi indici di approvazione sono sott’acqua. E ha detto ai colleghi democratici che rispetta i loro istinti politici quando si tratta delle loro stesse razze.

Ma è frustrato dalla copertura come un albatro politico, che ha familiarità con le conversazioni, sostenendo che le sue politiche – se interpretate correttamente – sono ampiamente apprezzate dagli elettori.

Rispetto sia a Obama che a Trump, Biden ha tenuto molte meno manifestazioni elettorali per il suo partito in questo ciclo di medio termine. La maggior parte dei suoi impegni nell’ultimo mese sono stati eventi ufficiali, a volte dati a folle di poche dozzine.

Nei giorni calanti della campagna, i suoi raduni hanno iniziato ad attirare grandi folle. Seicento persone sono state respinte da un evento nel sud della California venerdì, ha detto la Casa Bianca. Biden si è rivolto a una folla straripante nella sede principale durante una manifestazione con il governatore Michael Lujan Grisham nel New Mexico.

“So che non la pensi così, ma penso che abbiamo una buona folla. Sono in qualche modo entusiasti. Non lo scrivi così, ma lo sono”, ha detto Biden venerdì mentre lasciava la California.

Tuttavia, i suoi eventi non hanno generato la stessa elettricità di Obama. L’ex presidente ha deriso Trump e i suoi alleati durante una serie di manifestazioni in tutto il paese nelle ultime settimane per schernire i repubblicani.

Come Biden, ha sostenuto che il sistema di governo statunitense è a rischio nelle elezioni della prossima settimana, dicendo a una manifestazione in Arizona che “la democrazia come la conosciamo” sarà distrutta se gli oppositori saranno eletti.

Obama e Biden sono apparsi insieme l’ultima volta alla Casa Bianca a settembre, quando il ritratto ufficiale di Obama è stato svelato nella Sala Est della Casa Bianca. L’evento è stato rinviato mentre Trump era in carica perché né gli Obama né i Trump sembravano interessati allo spettacolo di amicizia.

Mentre fa una campagna per i suoi candidati all’approvazione questo autunno, Trump ha fatto pochi sforzi per nascondere le sue intenzioni più grandi: spera di riportarlo alla Casa Bianca per sconfiggere la sua stessa campagna presidenziale.

“Preparati, non sto dicendo altro”, Trump ha detto giovedì a una manifestazione a Sioux City, Iowa.

Trump ha aiutanti chiave Discussa nella terza settimana di novembre Se i repubblicani vincessero le elezioni di medio termine, sarebbe un punto di partenza ideale per la sua campagna presidenziale del 2024, hanno affermato fonti che hanno familiarità con la questione.

Per Biden, la decisione potrebbe richiedere più tempo. Ha indicato le discussioni in famiglia durante le vacanze quando gli è stato chiesto della sua sequenza temporale. I membri della sua squadra politica hanno fatto i preparativi preliminari per l’infrastruttura della campagna, operando partendo dal presupposto che deciderà di correre di nuovo.

Il suo fattore motivante, gli aiutanti dicono: Trump sta saltando in se stesso?

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.