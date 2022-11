Uber Q3 2022 guadagni

Uber ho menzionato La sconfitta del terzo trimestre di martedì Ma ha battuto le stime dei ricavi degli analisti e ha mostrato un aumento delle prenotazioni. Le azioni sono aumentate di circa il 9% nel trading pre-mercato.

Ecco come ha fatto l’azienda:

perdita di quota: 61 centesimi

61 centesimi ha vinto: 8,34 miliardi di dollari contro gli 8,12 miliardi di dollari che gli analisti si aspettavano, secondo Refinitiv.

Uber ha registrato una perdita netta di $ 1,2 miliardi nel terzo trimestre, di cui $ 512 milioni sono attribuibili a una rivalutazione delle partecipazioni di Uber, secondo una dichiarazione della società.

In una dichiarazione preparata, il CEO Dara Khosrowshahi ha affermato che Uber ha avuto un “trimestre forte” e ha beneficiato del boom dei viaggi, dell’allentamento dei blocchi e dei cambiamenti nella spesa dei consumatori. Ha detto che ottobre è stato “il mese migliore in assoluto sia per Mobility che per il totale delle prenotazioni complessive dell’azienda”. Tuttavia, ha avvertito che dopo gli ultimi anni l’azienda ha imparato a non dare nulla per scontato.

“Con il continuo rigore in termini di costi, disciplina sul personale e un approccio equilibrato di allocazione del capitale, il tutto supportato dalle nostre principali capacità tecniche e operative, siamo ben posizionati per ottenere una maggiore redditività nei prossimi trimestri”, ha affermato Khosrowshahi.

La società ha registrato un EBITDA record di $ 516 milioni, battendo la guida da $ 440 milioni a $ 470 milioni e superando le stime degli analisti di $ 457,7 milioni secondo StreetAccount. Le prenotazioni per il trimestre hanno totalizzato $ 29,1 miliardi, in aumento del 26% anno su anno.

Per il quarto trimestre del 2022, Uber ha affermato che prevede una crescita delle prenotazioni lorde tra il 23% e il 27% su base annua a valuta costante e un EBITDA rettificato da $ 600 milioni a $ 630 milioni.

Ecco come si sono comportati i maggiori segmenti di business di Uber nel trimestre:

Mobilità (totale prenotazioni): $ 13,7 miliardi, al di sotto delle stime degli analisti di $ 13,83 miliardi secondo StreetAccount.

Consegna (prenotazioni totali): $ 13,7 miliardi, al di sotto delle stime degli analisti di $ 14,01 miliardi secondo StreetAccount.

Uber ha fatto molto affidamento sulla crescita della sua attività di consegna di cibo durante la pandemia, ma il suo segmento di mobilità ha superato le entrate di Eats Nel suo primo e secondo trimestre Quando i piloti hanno iniziato a guidare di più. Questa tendenza è proseguita per tutto il terzo trimestre, con il segmento della mobilità di Uber che ha registrato un fatturato di 3,8 miliardi di dollari mentre la consegna ha registrato 2,8 miliardi di dollari.

L’attività di trasporto merci di Uber ha generato vendite per 1,75 miliardi di dollari.

I consumatori attivi mensili della piattaforma sono saliti a 124 milioni nel terzo trimestre, con un aumento del 14% anno su anno. In questo periodo sono stati effettuati 1,95 miliardi di viaggi sulla piattaforma, con un aumento del 19% anno su anno.

Le azioni di Uber sono scese di oltre il 36% finora quest’anno. Il titolo è sceso di oltre il 10% a ottobre dopo il Dipartimento del Lavoro di Biden Suggerito Potrebbe aprire la strada alle autorità di regolamentazione e ai tribunali per riclassificare i lavoratori temporanei come dipendenti. Il Regola suggerita Può aumentare i costi per aziende come Uber, Sollevaree Instacart e DoorDash Ciò si basa sui lavoratori a contratto per ricevere i turni nel proprio tempo.

Le aziende hanno affermato che gli orari flessibili sono attraenti per i lavoratori, ma alcuni esperti e attivisti del lavoro non sono d’accordo, affermando che le aziende stanno utilizzando il modello dell’appaltatore per ridurre i propri costi e negare ai lavoratori importanti tutele.

Uber ha anche dovuto fare i conti con l’aumento dei prezzi del gas e l’inflazione, ma Il CEO Dara Khosrowshahi ha detto al “TechCheck” della CNBC. A settembre, il lato dell’offerta potrebbe già beneficiare del contesto inflazionistico.

Con le spese in aumento e le persone che pagano di più per beni di prima necessità come generi alimentari, ha detto che stanno anche condividendo un giro su Uber, ha detto.

“Se non altro, il 72% dei conducenti negli Stati Uniti afferma che una delle loro considerazioni sulla guida di Uber era in realtà l’inflazione”, ha affermato.

Uber terrà la sua teleconferenza trimestrale con gli investitori martedì alle 8:00 ET.

Lauren Viner della CNBC ha contribuito a questo rapporto.