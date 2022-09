Ucciso l’ufficiale di polizia di Arvada; La polizia ha detto che il sospetto è stato arrestato

Un agente di polizia di Arvada è stato ucciso domenica mattina presto in una sparatoria con un sospetto mentre cercava di sedare un disturbo domestico, ha detto domenica il capo della polizia di Arvada Link Streit.

L’ufficiale morto, Dillon Michael Wakoff, 27 anni, ha detto questa mattina durante una conferenza stampa. Strait ha detto che Vakoff e un altro ufficiale hanno risposto all’01:41 a una chiamata di “grande disturbo familiare” nel blocco 6700 della W. 51st Avenue.

Quando i due agenti sono arrivati, hanno trovato “una scena caotica” con diverse persone per strada, ha detto.

Gli agenti stavano cercando di disperdere i “militanti” in strada quando il sospetto ha iniziato a sparare. Il sospetto ha sparato a una donna, a quel punto entrambi gli agenti hanno risposto al fuoco. Vakoff è stato poi colpito dal sospetto, ha detto Streit.

Un secondo ufficiale ha cercato di aiutarlo e Wakoff è stato portato in ospedale, dove è morto.

Anche il sospettato è stato colpito a colpi di arma da fuoco. Sia la donna ferita che il sospetto dovrebbero sopravvivere, ha detto Streit. Il sospetto è stato ricoverato in ospedale e rinviato in custodia di polizia domenica, ha detto. Il sospetto non è stato identificato pubblicamente.

Strate ha avvertito che l’indagine è nelle sue fasi iniziali e che le informazioni sono preliminari. Gli investigatori hanno detto di non sapere come la donna sia stata disturbata.

Wakoff è entrato a far parte del dipartimento di polizia di Arvada nel 2019 dopo aver prestato servizio per sei anni nell’aeronautica americana, diventando sergente maggiore, ha detto Streit.

“Dillon è l’epitome di tutto ciò che dovrebbe essere un agente di polizia”, ​​ha detto Strate.

Arlene Hackenberg, che vive nelle vicinanze, ha detto di essersi svegliata presto domenica mattina con le luci della polizia lampeggianti e la sua amica che ha sentito tre spari.

Il quartiere è composto da alcune case e appartamenti in una strada senza uscita tra la I-76, serre vuote e un parco commerciale. Può essere dura, ha detto Hackenberg, e ci sono stati problemi in strada prima.

“È un peccato, il mio cuore va all’ufficiale e alla sua famiglia”, ha detto.

Strate non ha risposto alle domande durante una conferenza stampa domenica mattina.