Un mini PC da $ 899 che inserisce Snapdragon X Elite in un piccolo desktop per gli sviluppatori

Microsoft e Qualcomm stanno compiendo uno sforzo concertato per realizzare Windows-on-Arm dopo anni di progressi lenti e false partenze. Una cosa che le aziende hanno fatto per coinvolgere gli sviluppatori di software è offrire kit di sviluppo per mini PC, che possono essere collegati alla normale configurazione multi-monitor di uno sviluppatore di software e non richiedono lo stesso esborso di denaro di un tablet o laptop Surface con specifiche equivalenti.

Lo ha annunciato Qualcomm Kit di sviluppo Snapdragon per Windows, un mini PC in plastica nera con gli stessi interni della nuova ondata di PC Copilot+ con processori Snapdragon X Plus e Snapdragon X Elite. La confezione è abbastanza generosa, con una versione leggermente più veloce del solito dello Snapdragon X Elite che può aumentare fino a 4,3 GHz, 32 GB di RAM e un SSD NVMe da 512 GB.

A differenza del Windows Dev Kit 2023, che sembra una scheda madre Surface Pro 9 riproposta in una scatola di plastica nera, lo Snapdragon Dev Kit sembra essere costruito appositamente. Ha una porta USB-C nella parte anteriore, due porte USB-C, una porta HDMI, due porte USB-A, un jack per cuffie/altoparlanti e una porta Ethernet sul retro. Non si tratta di un enorme complemento di porte, ma è in linea con ciò che Apple offre nel Mac mini.

Forse la cosa più importante per gli sviluppatori che sperano di giocare con la nuova ondata di funzionalità AI accelerate e strumenti di sviluppo di Microsoft è che lo Snapdragon Dev Kit include la stessa NPU di tutti i dispositivi Copilot+ annunciati ieri. Qualcomm afferma che la NPU è capace di 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), che è leggermente superiore alle 40 operazioni al secondo che Microsoft ha fissato come minimo per i PC Copilot+; Questo requisito significa che nessun laptop e desktop Intel e AMD della generazione attuale è idoneo per l’etichetta. I processori x86 con NPU più potenti dovrebbero arrivare questo autunno.

La cattiva notizia è che questo kit ti costerà $ 899, ovvero $ 300 in più rispetto al Windows Dev Kit 2023 (rilasciato nel 2022). Costa anche $ 680 in più rispetto al vecchio ECS LIVA QC710 basato su Snapdragon 7c, il primo box per sviluppatori Arm offerto da Microsoft. Sebbene questo modello sia stato decisamente sottostimato, sembra esserci spazio per offrire una scatola più economica (magari con uno Snapdragon Non vuoi perdere quasi $ 1.000 sul tuo desktop.

Dal momento che un laptop Surface con uno Snapdragon Puoi Iscriviti subito per preordinare la scatolaLa spedizione inizierà il 18 giugno.