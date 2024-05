Un nuovo gioco Doom “di ispirazione medievale” sarà annunciato il prossimo mese

Secondo un nuovo rapporto, questa sembra essere la prossima grande novità morte Il gioco di Id Software e Bethesda sarà annunciato presto. Ma sembra che il prossimo capitolo del popolare franchise FPS non sarà un sequel tradizionale, ma piuttosto un prequel che mostra le origini del personaggio principale della serie, Doomslayer.

Il DLC Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 probabilmente non cambierà il destino di V

Il 24 maggio, Giochi al coperto menzionato Hanno imparato il gioco seguente morte Il franchise doveva essere rivelato al prossimo Xbox Games Showcase il 9 giugno.

Stessa cosa morte In precedenza si diceva che il gioco esistesse con il nome in codice “Year Zero”. Secondo il nuovo rapporto, il nome definitivo è morte: i secoli bui, È in sviluppo da almeno quattro anni.

Giochi al coperto L’anno scorso, afferma di aver sentito “i primi dettagli” sul gioco che devono ancora essere confermati, e le è stato detto che era ambientato nel “mondo di Doom di ispirazione medievale”. L’outlet rileva che il precedente nome in codice “Anno Zero” e il titolo “Dark Ages”, insieme alla menzione di ispirazione medievale, potrebbero indicare che questa voce successiva è più un prequel o una storia sulle origini del Doomslayer noto anche come Doomguy. Questo ha senso per me e sembra un modo divertente per mantenere la serie fresca e diversa.

Lo scorso mese, Alcune persone hanno interpretato una piccola presa in giro del giornalista di Microsoft Tom Warren A riprova che nuovo morte Il gioco era in lavorazione e sarà annunciato da X-Box Durante la sua presentazione di giugno.

nuovo morte Un annuncio sembra molto probabile Morte eterna È stato rilasciato quattro anni fa ed è uno dei più grandi franchise di Bethesda. Quindi non sorprende che ne sia in lavorazione uno. La vera domanda che mi incuriosisce è dove è stato riportato questo Morte: l’età oscuraPotresti ottenere una presentazione. Sarà una versione solo per Xbox e PC? Campo stellare? O Microsoft continuerà i suoi sforzi multipiattaforma? E porta avanti il ​​prossimo grande evento morte Un seguito anche per PlayStation 5? E sembra che lo scopriremo a giugno.

Aggiornato: 24/05/2024, 17:30 ET: Venerdì, anche il conduttore del podcast e insider Nate The Hate ha riferito lo stesso Morte: i secoli bui Verrà effettivamente lanciato su PS5.

Il gioco sarà ancora disponibile anche su Xbox Game Pass. Ma sembra che Bethesda sia la prossima morte Il gioco sarà una versione multipiattaforma, come i capitoli precedenti.

