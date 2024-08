Un nuovo studio rivede la falsa reputazione del dodo

Il Dodo non era la strana papera che pensavamo una volta.

Nonostante la sua cattiva reputazione, i biologi evoluzionisti hanno appreso che l’uccello estinto, cacciato dagli esseri umani nel XVII secolo, era straordinariamente “eccezionalmente forte”, secondo nuovi studi pubblicati la scorsa settimana. Nel giornale zoologico della Linnean Society.

“Il dodo era davvero un animale così stupido e lento come siamo stati portati a credere che fosse? I pochi resoconti scritti di dodo viventi dicono che era un animale che si muoveva velocemente e amava la giungla”, ha detto l’autore dello studio Mark Young, un ricercatore e professore universitario. All’Università di Southampton Nel Regno Unito.







In un nuovo studio, i biologi evoluzionisti hanno analizzato i resoconti storici reali del dodo (Raphus cucullatus) da leggende raccolte su uccelli imparentati. Collezione Florilegius/Universal Images tramite Getty Images

La fama evolutiva del dodo è arrivata grazie alla prima estinzione di una specie di uccelli osservata dagli esseri umani in tempo reale. Questi enormi uccelli incapaci di volare incontrarono il loro predatore finale quando i coloni olandesi arrivarono sull’isola di Mauritius nel 1598 e adorarono mangiare lo sfortunato dodo. Ci sono voluti solo 70 anni perché venisse spazzato via dall’esistenza, poiché fu visto l’ultima volta nel 1662, secondo il Museo di Storia Naturale dell’Università di Oxford.

La storia dello sfortunato dodo è stata a lungo un ammonimento. Oggi chiamare dodo un dodo è sinonimo di impotenza. I primi ricercatori credevano che l’uccello alto un metro e pesante 45 libbre vivesse una vita molto confortevole su un’isola remota, priva di predatori, e attribuivano la colpa alla sua presenza non minacciosa per ostacolare il progresso evolutivo.

Così il Dodo divenne maturo per l’intervento umano – e il consumo.

I ricercatori stanno iniziando a sfatare i miti presenti nei primi resoconti sugli esemplari di dodo, alcuni dei quali erano addirittura immaginari. Una volta analizzate le storie vere, hanno riclassificato il dodo e un uccello chiamato solitario (Pezophaps solitaria), che viveva sull’isola Rodriguez a Mauritius, come parenti stretti, nella stessa famiglia dei piccioni e delle colombe.







Il dodo incapace di volare era lungo circa un metro e pesava circa 45 libbre. Foto tramite Getty Images

La connessione appena identificata ci ha anche aiutato a ridisegnare la nostra visione del Dodo.

“Le prove provenienti da campioni di ossa suggeriscono che il tendine del dodo che chiude le dita dei piedi era eccezionalmente forte, simile a… [those of] “Gli uccelli che oggi si arrampicano e corrono vivi erano perfettamente adattati al loro ambiente”, afferma Neil Gostling, uno degli autori dello studio, biologo evoluzionista e collega universitario.

Nel frattempo, gli scienziati acrobatici della Colossal Biosciences stanno cercando di far rivivere specie di uccelli morte da tempo in uno sforzo rivoluzionario per ristabilire l’ecosistema di Mauritius.