Lo Zoo di Londra rimuove il murale degli animali di Banksy per proteggerlo

LONDRA (AP) – Sembra che i gorilla e altri animali fuggiti dallo zoo di Londra abbiano… Banksy Il suo lavoro più recente è conservato in un luogo sicuro.

Lo zoo ha dichiarato di aver rimosso il murale di un misterioso artista di strada dal suo cancello venerdì sera per preservarlo e ripristinare la piena operatività del suo ingresso dopo che una folla di visitatori è venuta a vederlo per cinque giorni la scorsa settimana.

Era ricoperto da una replica dell’opera d’arte e da un cartello che diceva in slang britannico: “Banksy era qui”.

“Siamo entusiasti della gioia che quest’opera d’arte ha già portato a così tante persone, ma soprattutto siamo estremamente grati a Banksy, per aver messo sotto i riflettori la fauna selvatica”, ha detto Katherine England, direttrice delle operazioni dello zoo, sul suo sito web. . “Questo è diventato un momento importante nella nostra storia e desideriamo preservarlo adeguatamente”.

L’opera d’arte, realizzata con un modello spruzzato, mostra una scimmia che tiene parte di un cancello apribile, permettendo agli uccelli di volare via, e un leone marino che si allontana dondolando mentre tre paia di occhi scrutano dall’oscurità all’interno.

Era L’opera definitiva che tratta il tema degli animali Prodotto dall’artista, apparso per nove giorni consecutivi in ​​tutta Londra. È l’ultima opera d’arte a scomparire dalla vista.

Il lavoro dell’artista, noto per le sue dichiarazioni politiche, ha suscitato diffuse polemiche su Internet. Lo zoo ha affermato che il suo murale ha suscitato conversazioni stimolanti tra persone che vanno dai bambini di 5 anni agli appassionati di Banksy. Alcuni suggerirono che si trattasse di un’opera teatrale sull’arte della guerriglia o di un commento sul ruolo degli zoo.

Un rappresentante di Banksy ha detto all’Observer che la serie doveva essere edificante e divertente nei momenti difficili.

Banksy iniziò la sua carriera artistica disegnando edifici a Bristol, in Inghilterra, e divenne uno degli artisti più famosi al mondo, anche se nascose sempre la sua identità. I suoi dipinti e installazioni Venduto per milioni di dollari all’asta È stato dipinto Ladri E Vandali.

Il murale dello zoo è almeno il quinto di una serie di animali rubati, mutilati o spostati in un luogo sicuro per protezione.

Uomini mascherati hanno scattato l’immagine di un lupo che ulula disegnato su un’antenna parabolica per assomigliare alla sagoma di una luna piena, poche ore dopo che l’artista ha confermato che l’immagine era opera sua, pubblicandone le foto sulla sua pagina Instagram. Una troupe ha anche rimosso un vecchio cartellone logoro che mostrava un grosso gatto sdraiato a terra mentre gli spettatori lo deridevano.

Il proprietario del cartellone ha detto alla polizia che sarebbe stato riassemblato in una galleria d’arte, ha riferito la BBC.

Un unicorno è stato disegnato su un muro di mattoni che sembrava cavalcare su una Nissan in panne parcheggiata sul marciapiede, è stato contrassegnato con graffiti e il veicolo è stato rimosso.

La City di Londra ha rimosso un piccolo posto di guardia della polizia che raffigurava uno sciame di piranha sulle sue finestre in modo che sembrasse un acquario. Un portavoce della città ha detto che alla fine sarà collocato in un luogo in cui il pubblico possa vederlo.

Jasper Tordoff, un esperto di Banksy presso MyArtBroker, ha dichiarato all’Associated Press che gli piaceva l’idea che il murale finale della serie potesse essere una rivelazione che tutti gli altri animali – elefanti, capre, scimmie, cigni – visti in giro per Londra provenivano dal zoo.

Ma ha anche detto che l’artista, ben consapevole dell’attenzione che riceve ogni suo lavoro, avrebbe potuto anticipare una reazione del pubblico oltre il semplice apprezzamento.

“Potrebbe anche aver commentato la nostra natura umana nel voler possedere cose, anche se ciò significa infrangere la legge”, ha detto Tordoff. “Ma anche in modo molto delicato, cerca di prenderti cura e preservare questi pezzi.”

Lo zoo, che ha protetto il murale quando è stato esposto dietro uno scudo di plastica trasparente e sotto sorveglianza di sicurezza, non ha annunciato cosa avrebbe fatto con questo lavoro.

Ma rimuovere la statua significa che sarà preservata, come gli animali stessi. Se venisse rimesso in mostra, potrebbe essere all’interno dello zoo dove potrà essere visto ma non toccato.