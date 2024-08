Un personal trainer rivela la “regola dei quattro morsi” in cui crede: il segreto per ottenere il corpo dei tuoi sogni quest’estate

L’esperta di fitness ha condiviso la regola del dessert a cui si affida quando si diverte – e coloro che l’hanno provata l’hanno descritta come “che cambia la vita”.

Lindsay Matthewsun esperto di metabolismo e ormoni specializzato nella salute e nel fitness delle donne, condivide regolarmente suggerimenti online facili da seguire.

Recentemente, ha impressionato i bodybuilder Brad Jensen Quando gli ho parlato della regola dei quattro bocconi del dessert in un episodio del podcast.

“Mangi circa quattro bocconi di caramelle e poi ti fermi”, ha riassunto.

“Il primo boccone è davvero delizioso, il secondo è ancora buonissimo, il terzo è davvero buono ma non quanto il secondo – e il quarto è buono ma non tanto quanto il primo.”

Parlando con FEMAIL, Lindsay Matthews ha detto che mangiare un piccolo dolcetto ogni giorno può effettivamente aiutare le persone a controllare la loro voglia di dolci.

“Penso che quando provi a smettere completamente di mangiare qualcosa, ti fa desiderare di più. Quindi sono tutto per la moderazione e includo il tuo cibo preferito in piccole quantità”, ha detto.

Il piatto preferito di Lindsay è qualcosa chiamato bizuki, che è un biscotto appena sfornato condito con una grande pallina di gelato.

Gli appassionati di fitness hanno apprezzato l’approccio moderato dell’allenatore statunitense nel godersi le deliziose prelibatezze, e molti hanno affermato di non vedere l’ora di provarle.

“Lo faccio da anni… quattro morsi e puoi godertelo senza grosse conseguenze”, ha detto una donna.

“È proprio vero! Quattro morsi contro la nausea dopo aver mangiato l’intero piatto”, concorda un altro.

“Questa è un’idea fantastica… ho una grande golosità e adoro i dolci… vale sicuramente la pena provarla!” Qualcuno ha detto.

Altri insistono sul fatto che quattro bocconi non sono sufficienti quando si tratta di alcuni dessert.

La nutrizionista australiana Jessica Spendlove consiglia di mangiare uno spuntino ricco di proteine ​​prima di cedere alla voglia di zucchero come un modo per assicurarsi di non sovraccaricare il corpo con troppi tipi di cibo sbagliati.