Un rapido sguardo alla serie Google Pixel 9

Google ha tenuto il suo evento Pixel 9 la scorsa settimana e ci ha lasciato alcune riflessioni. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le idee.

Avere un evento ad agosto invece che a ottobre fa una grande differenza

La serie Pixel 8 è stata annunciata il 4 ottobre 2023. La serie Pixel 7 è stata annunciata il 7 ottobre 2022. Questa volta Google ha rivelato più dispositivi ed è riuscita a farlo a metà agosto, il che è impressionante!

Spostare la data di presentazione dei telefoni dall’inizio dell’autunno al culmine dell’estate cambia l’intera dinamica di lancio e la serie Pixel 9 è ora un’opzione praticabile per catturare le tue fotografie delle vacanze estive: una grande opportunità per i telefoni Pixel orientati alla fotografia. Per non parlare del fatto che i telefoni Google vengono ora venduti un mese intero prima rispetto agli iPhone di Apple.

Adoriamo la nuova estetica piatta

Sembra che al giorno d’oggi tutti stiano flatlinendo i propri telefoni. Apple lo ha fatto qualche anno fa, Samsung ha iniziato con la serie Galaxy S23 e quest’anno ha finalmente realizzato l’S Ultra flat. E ora Google lo ha fatto con Pixel.

Adoriamo il nuovo look dei Pixel. Inoltre, i suoi angoli sono leggermente arrotondati, il che lo rende comodo da tenere in mano, e leggermente meno allungato.

Rendere il telefono piatto significa anche che è meno probabile che si rompa in caso di caduta, ma, cosa ancora più importante, le protezioni in vetro sono più facili da installare. Inoltre, il lato piatto facilita l’utilizzo ottimale del volume disponibile.

Ma per favore, rendi opache tutte le superfici l’anno prossimo

Il telaio dei Pixel 9 Pro ha una finitura in metallo spazzolato che attira le impronte digitali come nient’altro (tranne forse il rivestimento in plastica nera sulle auto…). Mentre i Pro hanno una finitura opaca, anche il pannello posteriore in vetro del Pixel 9 normale è lucido e si sporca in pochi minuti.

Basta guardare l’iPhone 15 e il Galaxy S24 Ultra e rendere tutto opaco, per favore, grazie!

Rendere il Pixel 9 Pro piccolo è una mossa coraggiosa, ma funzionerà?

Il più piccolo Pixel 9 Pro è probabilmente la notizia più importante (ah!) dell’evento. Molte persone preferiscono un telefono compatto piuttosto che un’ammiraglia ultracompatta, ma non vogliono scendere a compromessi sulle specifiche.

Ma se si guardano i dati di vendita, la maggior parte delle persone desidera uno schermo grande – e le attuali tendenze nel consumo multimediale ne spiegano chiaramente il motivo. Ciò potrebbe significare che Pixel 9 Pro si trova ad affrontare prospettive di mercato cupe.

Peggio ancora, Google ha introdotto il più grande Pixel 9 Pro XL una settimana dopo il suo lancio, mentre il Pixel 9 Pro uscirà a settembre, ostacolando ulteriormente le sue prospettive.

Pixel 9 Pro Fold è solo un telefono pieghevole alla sua seconda generazione

Dopo l’uscita del Pixel Fold originale, che fu una specie di flop, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal rilascio del Pixel 9 Pro Fold. Google ha fatto molte scelte giuste con il suo nuovo telefono pieghevole a forma di libro: gli schermi sono più grandi, lo schermo principale ha un rapporto naturale di 20:9, il telefono è straordinariamente sottile e ha un potente sistema di fotocamere.

Il Pixel 9 Pro Fold potrebbe far sembrare nervoso il Galaxy Z Fold6 nello specchietto retrovisore. Il Pixel pieghevole ha display migliori, fotocamere migliori e più RAM: non male per un’azienda spesso criticata per essere troppo conservatrice con gli aggiornamenti hardware!

Pixel 9 Pro XL è un aggiornamento intelligente e sicuro

Il Google Pixel 9 Pro XL sarà il capofamiglia della famiglia, e per una buona ragione. È la scelta migliore se desideri il miglior telefono Pixel: ha lo schermo più grande e la migliore fotocamera.

Google ha anche migliorato significativamente il suo telefono di punta rispetto al suo predecessore: ha un sistema di fotocamere migliore, grazie a un obiettivo ultra grandangolare più luminoso e una nuova fotocamera selfie con un angolo più ampio. Presenta inoltre un aggiornamento annuale del chip del processore e un design nuovo e più intelligente, soprattutto nella parte posteriore.

Il nuovo scanner di impronte digitali ad ultrasuoni è la soluzione perfetta

Un cambiamento che potrebbe passare inosservato ma che sarà sicuramente avvertito dalle persone che passeranno ai dispositivi Pixel 9 è il passaggio a uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni.

Fino ad ora, i telefoni Pixel utilizzavano scanner ottici, che si basano sulla luce per scansionare le impronte digitali, e le persone non erano soddisfatte della loro reattività e stabilità, soprattutto con le protezioni per lo schermo.

La tecnologia ad ultrasuoni di Qualcomm è la migliore di sempre. Lo scanner funziona anche al buio ed è generalmente più veloce e affidabile.

Il Pixel 9 non è un telefono piccolo come il Pixel 8

Abbiamo recensito il Pixel 9 e abbiamo scoperto che non sembra così piccolo come ci si aspetterebbe.

Durante il test A/B con Pixel 9 Pro XL, il Pixel più piccolo appare più piccolo. Ma manca la sensazione “Ehi, è straordinariamente compatto” che si trova nel Pixel 8. È 11 grammi più pesante, ma, cosa più importante, è 1,2 mm più largo e 2,3 mm più alto. Mettici sopra una custodia e diventa un telefono spesso e pesante, un po’ più compatto dei telefoni ultrasottili in circolazione.