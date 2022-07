Un video clip che mostra il meraviglioso momento in cui un uomo sorprende un bambino che cade dal sesto piano di un edificio in Cina

Un uomo nella provincia cinese di Zhejiang è diventato virale dopo essere stato visto in un video che riprendeva un ragazzo caduto dalla finestra di un appartamento al sesto piano.

Nel filmato TV caricato su Twitter venerdì dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijiang, l’uomo del 19 luglio è visto parlare al telefono mentre si precipita verso la parte anteriore dell’edificio, scivolando brevemente. Poi alza lo sguardo e afferra il bambino, che sta cadendo velocemente tra le sue braccia.

Il video viene tagliato nelle riprese delle telecamere a circuito chiuso dell’edificio e mostra il bambino di 3 anni che scivola fuori dalla finestra e cade rapidamente a terra.

Il video ha raccolto più di 158.000 visualizzazioni e 9.000 Mi piace.

dopo, dopo ricevere cure Venerdì, al Tongxiang Second People’s Hospital, il bambino è stato dimesso dall’ospedale.

L’uomo ha detto ai media cinesi di aver sentito un botto dall’alto del condominio e di aver alzato lo sguardo per vedere il bambino. ritirarsi attraverso la finestra. Si è descritto come fortunato ad aver catturato la ragazza in tempo e ha spiegato che era puro istinto.

Gli utenti di Weibo hanno elogiato l’uomo definendolo un “eroe”, incluso Zhao, che ha definito il Buon Samaritano “eroi tra noi” in un post su Twitter.

Un utente ha scritto “Salute to Ordinary Heroes”.

Un altro utente ha suggerito “Per i genitori con bambini, aggiungi una finestra protettiva o una valvola di sicurezza per finestre a casa tua”.

foto principale via @zlj517