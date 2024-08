Una massiccia esplosione solare di classe X scoppia da una macchia solare “che infrange le regole” e la Terra è nel mirino (video)

Il sole sta diventando più attivo e potremmo vedere aurore boreali più straordinarie.

Nelle prime ore di questa mattina (14 agosto), il Sole ha scatenato la più potente classe di eruzioni solari, in un potente breve di categoria sulla parte illuminata dal sole terra Al momento dell’eruzione, l’Asia e l’Oceano Indiano.

Ciò che rende questa Classe X Abbagliamento solare È particolarmente interessante che questo fenomeno sia scoppiato a causa della “infrazione delle regole”. Macchie solari AR3784 ha già attirato l’attenzione degli scienziati solari e Cacciatori dell’aurora boreale A causa della sua strana polarità.

La polarità delle macchie solari viola una regola centenaria, la legge di Hill, secondo la quale le macchie solari nell’emisfero settentrionale devono essere +-polarizzate. Invece, la macchia solare AR3784 è polarizzata ±, che corrisponde a 90 gradi di declinazione, secondo Spaceweather.com .

Non è la prima macchia solare a infrangere la regola, secondo spaceweather.com, poiché accade circa il 3% delle volte. Tuttavia, la maggior parte di coloro che “violano le regole” mostrano “polarità inversa” con +- invece di -+, ma AR3784 si trova da qualche parte tra i due.

Un’immagine del Sole scattata con lo strumento SDO HMI Magnetogram della NASA mostra i campi positivi colorati di verde e blu con i campi negativi che appaiono gialli e rossi. (Credito immagine: NASA Solar Dynamics Observatory, magnetogramma SDO/HMI, grafico prodotto e taggato in Canva da Daisy Dobrijevic)

“Le basi magnetiche di questa macchia solare sono distorte in un modo insolito. Se due poli magnetici opposti fossero intrecciati troppo strettamente, potrebbe verificarsi un brillamento solare di classe X”, hanno suggerito gli esperti di Spaceweather.com. E qui le macchie solari fanno esattamente questo.

Le eruzioni solari sono eruzioni attive Il sole I brillamenti solari sulla superficie del Sole rilasciano intense esplosioni di radiazioni elettromagnetiche. Questi brillamenti si verificano quando l’energia magnetica accumulata nell’atmosfera del Sole viene improvvisamente rilasciata. Sono classificati in base alle dimensioni in diverse categorie, dove i razzi di Classe X sono i più potenti. I brillamenti di classe M sono 10 volte meno intensi della classe X, seguiti dai brillamenti di classe C, che sono 10 volte più deboli della classe M. I brillamenti di classe B sono 10 volte più deboli della classe C, e i brillamenti di classe A, che sono 10 volte più deboli della classe 10 volte Classe B, non ha impatti significativi sulla Terra. All’interno di ciascuna categoria, i numeri da 1 a 10 (e superiori per la categoria X) indicano l’intensità relativa del bagliore.

Potenti brillamenti solari come quello scatenato questa mattina possono spesso essere accompagnati da… Eiezione di massa coronarica — Una grande colonna di plasma e campo magnetico proveniente dal Sole. Dato che è stato confermato I brillamenti solari di ieri hanno sparato deboli espulsioni di massa coronale direttamente verso la Terra.

Il momento esatto dell’arrivo dell’ECM è incerto Modello NOAA Data di arrivo suggerita 18 agosto. Modello della NASA La data si avvicina al 17 agosto.

Le CME trasportano particelle elettricamente cariche note come ioni e quando queste particelle entrano in collisione con la superficie terrestre, Campo magnetico Queste tempeste possono innescare tempeste geomagnetiche. Durante queste tempeste, gli ioni interagiscono con i gas in… L’atmosfera terrestre che si traduce nel rilascio di energia sotto forma di luce. Questo fenomeno è noto come Aurora boreale o aurora boreale, nell’emisfero settentrionale, e come nel caso delle luci del sud, o luci del sud, nell’emisfero meridionale.

Non solo si è trattato di un’eruzione di massa coronale che ha accompagnato il brillamento solare, ma c’è stata anche una forte interruzione delle onde radio. Le interruzioni radio a onde corte osservate sull’Asia e sull’Oceano Indiano sono state causate da intense esplosioni di raggi X e intense radiazioni ultraviolette emesse durante i brillamenti solari.

Interruzioni radio a onde corte sono state osservate in tutta l’Asia e nell’Oceano Indiano. (Credito immagine: Centro di previsione meteorologica spaziale NOAA)

La radiazione proveniente dai brillamenti solari raggiunge la Terra Velocità della luce Ionizza l’atmosfera superiore all’arrivo. Questa ionizzazione crea un ambiente più denso per i segnali radio a onde corte ad alta frequenza che facilita la trasmissione delle comunicazioni a lunga distanza.

Quando queste onde radio attraversano strati ionizzati (caricati elettricamente), perdono energia a causa delle maggiori collisioni con Elettroni che può portare all’indebolimento o al completo assorbimento dei segnali radio.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 5:30 EDT (09:30 GMT) per includere informazioni sulla versione confermata di CME e sulle date di arrivo previste.

