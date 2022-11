Victoria Beckham si riunisce con Mel C ed Emma Bunton al numero 50 per Jerry Horner

Victoria Beckham, Mel C ed Emma Bunton si sono incontrati sabato sera per celebrare il 50° compleanno di Jerry Horner.

Lo stilista, 48 anni, ha condiviso un dolce momento con Emma mentre li abbracciava e ascoltava la loro canzone di successo Wannabe prima di colpire la pista da ballo con gli altri membri della band.

Posh Spice era bellissima con un abito nero setoso senza schienale in un elegante motivo floreale, mentre accessoriava con abbaglianti gioielli di diamanti.

Victoria ha optato per una tavolozza di trucco color bronzo che accentua i suoi lineamenti naturali, mentre tira le sue ciocche brune in una crocchia.

Emma, ​​​​aka Baby Spice, sembrava chic senza sforzo con un vestitino nero, mentre portava una borsetta dalla forma strana.

Mel C, meglio conosciuta come Spice Spice, ha mostrato il suo stile sexy in un abito di pelle nera attillato con pannelli in rete.

Victoria ha condiviso gli splendidi scatti e video sul suo Instagram, sottotitolando: "Ti amo EmmaLeeBunton e MelanieCMusic xx VB"

In una clip, Victoria ed Emma sembravano emotive mentre si abbracciavano mentre guardavano il loro video musicale Wannabe su un grande schermo.

Ginger Spice ha compiuto 50 anni ad agosto e ha programmato il suo concerto di settembre, ma lo ha posticipato a causa della morte della regina.

La cantante è un’entusiasta reale il cui omaggio a Sua Maestà è stato trasmesso come parte della festa a Palazzo durante le celebrazioni del Giubileo di Platino a giugno.

Sabato, Jerry è stata finalmente in grado di festeggiare con stile ed è stata vista ballare con le sue colleghe Spice Girls al loro successo, Say You’ll Be There mentre celebrava il grande giorno.

Si sono fatti strada sulla pista da ballo e hanno ballato con fantasia al ritmo della loro canzone del 1996 nella sua maestosa casa nell’Oxfordshire.

All-Star: Jerry Horner ha festeggiato il suo 50° compleanno con i propri cari nella sua casa nell’Oxfordshire sabato sera (in senso orario LR: il marito di Jerry, Christian Horner, Jerry, Emma Bunton, Victoria Beckham, Mel C, figlia di Jerry Bluebell, Rylan Clark)

Anche la Sporty Spice Mel C era alla festa e, sebbene non fosse stato filmato, si credeva che fosse presente anche Mel C, il che significa che tutti e cinque i famosi membri della band si sono riuniti all’evento.

Jerry ha ospitato la festa con suo marito Christian Horner, il 48enne capo delle corse di Formula 1, nella casa che condividono insieme.

La cantante viene fotografata con Christian e sua figlia Bluebell, 16 anni, che condivide con il regista e sceneggiatore Sacha Gervasi, i compagni di band e il presentatore televisivo Rylan Clark.