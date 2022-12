Videogiochi per PS5 a $ 29,99 ciascuno (inclusi Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank)

Dopo aver perso $ 400- $ 500 su una console PlayStation 5, potresti scoprire che le tue casse si esauriscono abbastanza rapidamente dopo aver realizzato che un videogioco per PS5 può costare fino a $ 69,99 ciascuno. Fortunatamente, come tutti i videogiochi, i giochi per PS5 alla fine scendono di prezzo, non importa quanto siano buoni i giochi. Giochi elencati qui molto Bene e ora sono anche i giochi per PS5 più economici in circolazione.

I giochi elencati di seguito sono videogiochi esclusivi per PlayStation. A parte Horizon Forbidden West, sono anche titoli esclusivi per PS5, il che significa che sono stati costruiti da zero per sfruttare la potenza grafica di PS5, senza scendere a compromessi per renderli retrocompatibili con le console precedenti.

Orizzonte Proibito Ovest

IGN Editor’s Choice 9/10 Una brillante miscela di combattimenti accattivanti, creature di prim’ordine, design dei personaggi e un accattivante mondo aperto, Horizon Forbidden West è un’esplosione assoluta e un’incredibile dimostrazione della potenza di PS5. Sebbene il ritorno di un paio di trappole a catena familiari e una percepita mancanza di arrampicata libera non minaccino di rovinare il divertimento, lo lasciano tristemente a corto di qualcosa di rivoluzionario. Tuttavia, sono stati compiuti importanti passi evolutivi nella giusta direzione e ci sono senza dubbio molte, molte ore di divertimento con Aloy, che rivendica la sua pretesa di essere uno dei più grandi personaggi di questa generazione. Guerrilla ha superato ancora una volta se stessa con il Forbidden West, e su questa rotta non c’è orizzonte né cielo per quello che potrebbe venire dopo.

Ratchet e Clank: Rift Apart

IGN Editor’s Choice 9/10 Ratchet and Clank: Rift Apart è fantastico. Non solo offre all’ultima generazione di console un gioco bello come promesso dalla tecnologia migliorata, ma anche una fantastica esperienza di gioco. Insomniac è stato in giro per il complesso di Ratchet e Clank molte volte prima, ma Rivet e altri nuovi personaggi aggiungono così tanto fascino, arguzia e cuore a un franchise che ho amato per la maggior parte della mia vita. Ciò è unito al miglior gameplay, al sound design e alla straordinaria grafica della serie su tutta la linea. Rift Apart potrebbe non essere la più grande avventura in circolazione, ma il suo grande cuore, le armi selvagge e gli incredibili dettagli lo rendono facilmente uno dei più memorabili finora. READ Nintendo condivide un'anteprima di Xenoblade Chronicles 3 Future DLC Waves

Anime demoniache

IGN Editor’s Choice 9/10 Il team di Bluepoint ha avuto il non invidiabile compito di rifare un gioco di 11 anni con un seguito di culto e fargli sembrare – e recitare – la parte di essere il primo gioco sviluppato da zero per l’attuale generazione di console. Ed è esattamente quello che hanno fatto. Demon’s Souls è incredibilmente buono e funziona molto meglio di quanto non fosse su PS3, grazie non solo alla potenza grafica di PlayStation 5, ma anche grazie a intelligenti modifiche alla qualità della vita e tocchi leggeri che aggiornano alcuni degli aspetti frustranti del gioco originale, senza sacrificare la sfida senza compromessi.In esso, le battaglie con i boss piene di enigmi e lo stile che lo ha reso un gioco così notevole in primo luogo.

Indietro

IGN 8/10 Il Returnal momento per momento è fantastico, con una serie impressionante di armi ciascuna dotata di una varietà di potenziali attributi interessanti, decisioni strategiche mirate che possono mantenere a galla una corsa o finirla affondando e una sfida dura ma gratificante. Il gioco delle armi è costantemente esilarante. Anche con tutta questa concentrazione sull’azione, non lascia mai cadere la palla sulla storia. Il suo grosso problema è che funziona troppo a lungo e non c’è modo di salvare i progressi se non mettere in pausa la PS5. Questo smorza l’impulso di tornare immediatamente indietro e riprovare dopo il fallimento, anche se non abbastanza per fermarlo. Tuttavia, Returnal è un ottimo roguelike e uno dei migliori giochi di Housemarque fino ad oggi.

