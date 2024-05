Vincitore della stagione 25 di “The Voice” su NBC

nbc

Avviso spoiler: Questo articolo contiene i dettagli del vincitore il suono Stagione 25.

Un’altra stagione di il suono Alla fine, l’America sarà ancora una volta incoronata come nuova vincitrice.

John Legend, Dan + Shay e Reba McEntire saranno tutti scritturati nel finale della stagione 25, con Chance the Rapper che perderà i suoi ultimi due atti la settimana prima.

I cinque finalisti in lizza per la corona sono Nathan Chester (Team Legend), Josh Sanders (Team RIBA), Asher Havon (Team RIBA), Brian Olesen (Team Legend) e Karen Waldrop (Team Dan + Shay).

Prima del gran finale, i finalisti hanno eseguito i rispettivi assoli. Chester ha eseguito “It’s Your Thing” e “Build for You”, Sanders ha cantato “Boots On” e “Go Rest High on That Mountain”, Havon ha eseguito “Last Dance” e “I Will Always Love You” e Olsen ha eseguito “Freedom”. ! 90″ e “Beautiful Things”, e Waldrop ha eseguito “I’m Fine” e “What Hurts Me the Most”.

L’ultima sera, i finalisti hanno duettato con i loro allenatori. Waldrop è salito sul palco per primo con Dan + Shay per cantare “You Look Good”. Olesen ha eseguito “Feeling Good” con Legend. Havon e Sanders hanno duettato con McEntire ed hanno eseguito rispettivamente le canzoni “On My Own” e “Back to God”. Chester è stato l’ultimo ad esibirsi e a salire sul palco con la leggenda “When a Man Loves a Woman”.

Waldrop si è piazzato quinto, Chester quarto e Olsen è stato il terzo classificato.

Havon, del Team RIBA, è stato incoronato vincitore il suono Stagione 25, in cui Sanders è arrivato secondo nella competizione stagionale.

Il finale ha visto la partecipazione di artisti ospiti come The Black Keys, Jelly Roll, Kate Hudson, Muni Long, Thomas Rhett e Gina Miles.

Stagione 26 di il suono Avranno Reba McEntire, Gwen Stefani, Snoop Dogg e Michael Bublé come allenatori.