Wasserman: Il prezzo che pagheremo per l’espansione dei playoff del College Football

Quando Brian Kelly ha mantenuto il suo attacco in campo nei tempi supplementari contro di lui Alabama Sabato sera il tempo si è fermato. L’intero paese scivolò sul bordo dei loro sedili, alcuni di noi gocciolavano sudore sulla fronte.

Questo è stato un playoff tra i rivali delle prestazioni della SEC. Con lo sport ora esistente, i risultati di tali giochi fanno molto per determinare l’ultimo campione nazionale. Quindi abbiamo guardato con ansia.

Kelly, l’allenatore del primo anno che cerca di dimostrarlo frenetico LSU La base di fan che questo spettacolo poteva rivaleggiare ai massimi livelli sotto la sua sorveglianza, non volevano che il gioco venisse trasferito a un altro tempo supplementare. La sua squadra ha appena segnato un gol ed era a un punto in più dal pareggiare la partita e costringerla a un secondo tempo supplementare. Invece, ha scelto di andare per due. Era a casa. La sua squadra ha dimostrato di poter segnare. Aveva un lupo gigantesco e malvagio alle corde.

Lo voleva con tutto in gioco: la stagione della sua squadra, un potenziale posto nei playoff del College Football e l’approvazione per la sua base di fan. Posò le mani sulle sue chips e le spinse lentamente al centro del tavolo.

tutto dentro.

puntate.

Dramma.

Padroneggiare il football universitario.

Kelly è riuscita. terzino Jaden Daniels Ho trovato una fine stretta Muratore Taylor A pochi metri dalla end zone prima che la talentuosa matricola oltrepassi la linea di porta. LSU ha vinto 32-31. I Tigers sono ancora vivi per il campionato SEC – e il presunto luogo dei playoff che viene fornito con quel torneo – mentre le speranze per il titolo nazionale dell’Alabama sono svanite.

Sì, questa è stata una partita normale. Ma era fondamentalmente un playoff, dove il vincitore si prende tutto. Ecco come funziona il football universitario con l’attuale sistema a quattro squadre. Le location sono assurdamente esclusive rispetto ad altri sport, motivo per cui il football universitario ha la stagione regolare più avvincente. Sebbene alcune squadre possano trarre vantaggio dal dubbio – come le squadre della SEC come la LSU con due sconfitte, che ancora sperano di poter vincere la conferenza migliore e più profonda dello sport – tutti a livello Power 5 hanno una possibilità. Vinci tutti i tuoi giochi, sei iscritto. È semplice. E una volta che perdi, le cose possono o non possono andare per il verso giusto, ma quella perdita ti espone alla possibilità della squalifica.

Sabato non c’erano striscioni CFP in campo a Baton Rouge, ma a novembre abbiamo giocato tutti i playoff.

Sembra Tutti con espansione Dalla partita di football del college. C’è entusiasmo su come dargli accesso a più squadre e aggiungere le suddette scommesse ad altri giochi che alcuni di noi potrebbero affrontare in questo momento. L’omino fu finalmente visto. Finalmente sono state rappresentate le squadre del G5. I playoff del branding nel campus sono una nuova entusiasmante prospettiva in uno sport che si è evoluto in modo significativo negli ultimi tre anni. I vantaggi dell’espansione sono spesso evidenziati dai media.

Stranamente, non c’erano molti che esprimevano negatività. Vogliamo davvero armeggiare con l’entusiasmante stagione regolare che questo stadio a quattro squadre ha da offrire? Per ottenere tutti i vantaggi dell’espansione, devi ammettere che stiamo rimuovendo la magia dai grandi giochi di breakout della stagione regolare che già esistono.

Quali sono stati i primi tre risultati dello scorso fine settimana? LSU sull’Alabama, Georgia In occasione Tennessee E il Notre Dame In occasione Clemson. Tutti e tre i perdenti in quelle partite erano rappresentati nella top 12 delle ultime classifiche del College Football Committee pubblicate martedì sera. Il Tennessee era quinto, Alabama nono e Clemson decimo. Non ci sono conseguenze per la perdita.

bla.

Oh, quest’anno Stato dell’Ohio–Michigan Gioco? Sai, il gioco che probabilmente ospiterebbe due squadre imbattute della Big Ten East per avere la possibilità di vincere la loro conferenza e fare i playoff? Bene, con un campo più ampio, i risultati di quel gioco non avrebbero importanza per la corsa al titolo nazionale. Certo, i fan si preoccuperanno sempre perché è una competizione così aspra, ma le uniche conseguenze di perdere quella partita sarebbero un seme inferiore e ascoltare il dibattito sulla fan base rivale. L’Ohio State potrebbe perdere la partita, ma sarebbe la testa di serie n. 7 nei playoff del college football e ospiterebbe un’altra squadra e sarebbe invece una delle preferite da 23 punti. sorprendente.

Comprensibilmente, ti piacerebbe vedere nuove squadre. Siamo stanchi degli stessi risultati ogni anno. Quindi cosa facciamo? Stiamo cambiando la definizione di successo – essere tra i primi 12 invece di essere tra i primi quattro – piuttosto che forzare il miglioramento e l’eccellenza.

Quello che ha fatto il Michigan l’anno scorso è stato speciale. Dopo una costante inadempienza durante l’era di Jim Harbo, i Wolverine ristrutturarono il loro personale e si misero in affari. Hanno sconfitto l’Ohio State alla fine dell’anno. Hanno vinto il Big Ten. Hanno fatto i playoff. Questo è qualcosa di cui i fan di Wolverines possono essere orgogliosi. Questo è qualcosa che possono amare per sempre, diventando il club esclusivo nel modo più duro. metodo puro.

Questa è una vera impresa, non un’impresa fasulla che potrebbe provenire dal Michigan, rendendolo un altro anno come seme n. 11. O fallo accadere. Cincinnati Senti attraverso la rottura della barriera dei 5 set. Quelli significativi. Sono reali. Sono importanti.

In futuro, dovremo celebrare le squadre dimenticate perché abbiamo abbassato i nostri standard. Quelle squadre 9-3 che James Franklin mette in campo sono frustranti Stato della Pennsylvania fan? Sì, queste squadre possono fare CFP ora. Cambia la tua visione dal fallimento al successo perché è molto più facile che chiedere alla Penn State di creare una squadra che possa vincere tutto. Franklin può incassare i $ 75 milioni garantiti perché ora sta facendo i playoff senza dover migliorare il prodotto.

C’è una partita di football del college per determinare il campione nazionale.

Questo è.

Ma stiamo chiamando le squadre che non meritano questo riconoscimento così possiamo sentirci tutti meglio per il ragazzino. Le squadre minori ora possono appendere striscioni perché non è giusto che non possano competere con Georgia e Alabama.

E nei casi in cui non è per il piccoletto, tutto ciò che facciamo è dare una seconda possibilità all’Alabama World Team in modo che possano competere per il Campionato Nazionale negli anni in cui non meritano di essere in campo. La prima squadra a vincere il nuovo College Football Playoff come testa di serie n. 6 o peggio sarebbe una grande squadra che ha avuto una terza possibilità e si è scaldata alla fine dell’anno. La squadra dell’Ohio State del 2015 che ha saltato la partita dei playoff perché ha perso Stato del Michigan A casa a novembre, non meritava di vincere un titolo nazionale perché ha imperversato tutto l’anno nonostante il suo immenso talento. Ora stiamo aprendo ancora una volta le porte a squadre incredibilmente talentuose che non erano grandiose e non meritavano di essere celebrate.

Le stagioni regolari non contano più per Alabama, Georgia, Ohio e Clemson. Perdere tre partite? Nessun problema, tu comunque.

Il che ci porta al concetto di schadenfreude. Nel football universitario, ci divertiamo tanto a guardare le altre squadre soffrire quanto le nostre stesse squadre prosperare. È diverso da qualsiasi altro sport. Questo è ciò che rende il fastidio così irresistibile. Non si tratta solo di sconfiggere una squadra che non dovresti sconfiggere. È una gioia vedere la migliore stagione della squadra andare in pezzi davanti a tutto il Paese. Questo è un esempio di football universitario.

La risposta a questo è prevedibile che ora attribuiamo maggiore importanza a giochi che altrimenti sarebbero stati trascurati in passato. Ma non otteniamo i playoff? TCU Quando vai in Texas sabato? Il mio collega, Sam Khan Jr., sosterrà che l’UCLA è divisa a un livello diverso rispetto alla LSU o all’Alabama. Sì, è vero perché LSU e Alabama sono costruite in modo diverso e giocano in una conferenza infinitamente più difficile. Quando vinci la Securities and Exchange Commission, raccogli i frutti di quella distinzione. E anche se la TCU si attiene a uno standard diverso, se vuole competere per un campionato nazionale – perché è di questo che si tratta – non dovrebbe battere la tripla sconfitta? lunghi secoli Ai playoff questo fine settimana? Forse il TCU è tenuto a uno standard diverso perché è un perdente di sette punti per una squadra da tre sconfitte.

Tuttavia, il bello è che TCU non ha bisogno di vincere per 100 per impressionare la commissione. Tutto quello che devi fare è vincere e continuare a vincere le partite dei playoff da ora fino alla domenica esatta. Non c’è squadra di Power 5 che non controlli il proprio destino. Sveglia ForestaE il Siracusa E qualcun altro – vuole competere per un titolo nazionale? Sii eccellente, non perdere e vinci la tua conferenza.

Se sei preoccupato per il gruppo di cinque, va bene. è giusto. C’è un elemento in questo che puzza quando ami le squadre imbattute UCF Nel 2017 sono stati eliminati. Se vuoi chiamarlo College Football Playoff, è giusto che tu voglia che tutti siano seduti al tavolo. Ma se ci concentriamo sull’essere incoronati campioni nazionali, la vittima deve essere il gruppo dei cinque. E Cincinnati ha dimostrato che non è impossibile per una squadra del Gruppo 5 vincere un titolo nazionale. I Bearcats hanno anche mostrato cosa succede quando affronti una squadra che è già attrezzata per fare proprio questo.

Mi sembra che siamo più interessati a fare in modo che tutti siano inclusi che a incoronare effettivamente la squadra migliore. E a differenza di altri sport, il campione nazionale di football universitario durante il periodo dei playoff è stato inequivocabilmente incoronato la migliore squadra ogni anno. Questo non è uno scenario che piace a tutti. Questa è una grande azienda in cui chiediamo l’eccellenza in modo da essere visti come uno dei migliori.

È così che funziona il mondo, vero? A nessuno importa se sei tra le persone più pagate al mondo se non produci. È lavoro e poi produce. Qui, cambiamo i risultati senza richiedere un’azione.

I playoff sono stati ampliati dal 2014. Abbiamo appena giocato le partite dei playoff nella stagione regolare. Adoriamo la stagione regolare e la stiamo cambiando per l’inclusione. Sì, gli UCF nel mondo funzioneranno ora, ma lo è anche la squadra dell’Alabama che ha perso due volte.

Potresti dire che creerà giochi più eccitanti alla fine dell’anno, e di sicuro lo farà. E li guarderemo tutti perché il football universitario è così divertente e nessuno di noi ne ha mai abbastanza. Guarderemo questo sport indipendentemente dall’aspetto del sistema.

Stranamente, nonostante tutti gli applausi che riceviamo da tutti su quanto sia fantastico un College Football Playoff ampliato, nessuno è disposto a alzarsi in piedi e parlare del costo dell’espansione: stiamo distribuendo trofei a squadre inferiori mentre rilassati nella stagione regolare. E non ne tireremo fuori nuovi eroi. Le stesse squadre che sei stanco di guardare ora vinceranno anche la prossima edizione dei playoff, perché sono in un campionato a parte.

L’espansione è costosa.

La maggior parte delle persone, abbastanza divertente, è disposta ad andare oltre il prezzo.

(Foto di Jahmyr Gibbs e Micah Baskerville: John Korduner/Icon Sportswire via Getty Images)