Welty con Pulitzer – The New York Times

Applicare le istruzioni per trasformare le voci in domande – aggiungendo mentalmente un’inflessione interrogativa – ha fatto scattare la battuta per me. Rileggere 20A come una domanda, ad esempio, mi ha fatto immaginare un cameriere in un ristorante che offre da bere agli ospiti e chiede: “Acqua minerale?” In risposta, un cliente fittizio del ristorante, che non è un fan di queste cose, potrebbe rispondere: “Beh, in realtà”. Come in “Preferisco l’acqua buona, davvero”.

Lo stesso cameriere potrebbe quindi chiedere come preferisce la bistecca: “MEDIUM RARE?” Al che il cliente potrebbe rispondere: “Beh, in realtà”, che qui può essere interpretato nel senso: “La mia bistecca migliore, in realtà”. E per finire il pasto, il cameriere potrebbe chiedere al patron (ora pieno di buona acqua, bistecca ben cotta e un po’ agitato): “Sei preoccupato?” Al che il patron potrebbe rispondere: “Beh, in realtà”.

Devo sottolineare che questa scena del ristorante è completamente risuonata nella mia testa. Grazie, signora Laurie, per questa esilarante reinterpretazione di una frase solitamente associata a un tono premuroso e a un’interpretazione impopolare. Sentiamo da lei l’ispirazione.

Note del Creatore

“Beh, in realtà …” è la frase di apertura preferita di un pedante, e probabilmente anche di alcuni scrittori di puzzle/appassionati di curiosità (ironicamente ovviamente). Rischio professionale, giusto? È già diventato un verbo, come in “Ho effettivamente fatto Andre 3000, dimostrando che l’immagine Polaroid non richiede scuotimento”. Quindi mi sono concentrato sulla frase e ho pensato alle domande a cui potresti rispondere mantenendo il suo status di frase usata per correggere qualcuno. Quindi, dovevo solo farli avvicinare alle domande in modo logico. A proposito, mi aspetto che chiunque commenti questo enigma trovi un modo per “bene in realtà”, quindi mi sto spingendo…

Il punto di svolta

