Xbox aumenta i prezzi del Game Pass e aggiunge un piano “standard”.

È tempo che i fan di Xbox modifichino i loro budget. Xbox Game Pass aumenterà i suoi prezzi quest’anno con un lancio graduale. A partire dal 10 luglio, a tutti i nuovi abbonati verrà addebitato il prezzo aggiornato, mentre gli abbonati esistenti vedranno costi più elevati a partire dal 12 settembre. Per gli Stati Uniti, i prezzi per Game Pass Ultimate aumenteranno da $ 17 al mese a $ 20 al mese, mentre un anno di accesso a Game Pass Core aumenterà da $ 60 a $ 75. Microsoft ha fissato tutti gli aumenti regionali .

Microsoft aggiungerà anche un’opzione meno costosa a settembre con Xbox Game Pass Standard. Questo piano fornisce l’accesso ai titoli Game Pass ma senza alcuni dei vantaggi del pacchetto Ultimate, come le versioni day one e Xbox Cloud Gaming. L’opzione Standard includerà il multiplayer online, alcuni sconti in negozio e tutte le altre funzionalità del piano Core. Negli Stati Uniti costerà 15 dollari al mese.

X-Box

L’ultima modifica è quella che sembra essere l’inizio della fine per il piano Xbox Game Pass per console. Questa opzione non sarà disponibile per i nuovi clienti e, se gli attuali titolari del piano disattivano il rinnovo automatico, dovranno scegliere un’opzione diversa se desiderano rinnovare.

Questa è l’ultima di una serie di tristi notizie su Game Pass. A febbraio abbiamo saputo da Microsoft che il programma era stato rallentato, indicando un notevole rallentamento della crescita con solo 9 milioni di nuovi giocatori aggiunti negli ultimi due anni. Questo totale include Core, che consente di giocare a giochi online con altri vantaggi minimi, il che significa che il numero di nuovi abbonati è ancora inferiore. A giugno, il grande annuncio tanto atteso da Xbox sul nuovo hardware si è rivelato essere . È un’ottima offerta per i giocatori che vogliono tenere il passo con l’enorme numero di nuovi giochi rilasciati ogni mese, ma non sembra connettersi con il pubblico nel modo sperato da Microsoft.