Young & Restless: Ashley e Diane Court Danger, Victor Ganz per Sally

È stata una settimana breve per Giovane e irrequieto Con prelazione sportiva il giovedì e il venerdì, e un box Manabile leggermente più corto. Comunque c’è molto di cui parlare…

priorità

Non so perché Elena stia trattenendo Nate a questo punto; Continua a chiarire le sue priorità. Era così grato di tornare nelle sue grazie, solo per tenerle testa a favore di uscire fuori orario in ufficio con Victoria. Non capisco nemmeno cosa stesse pensando con l’intero complotto per portare il cancelliere Winters sotto l’ombrello di Newman. Ha senso! Il modo in cui hanno fatto in modo che Victoria lanciasse da bere con Nate, ci si deve chiedere se gli sceneggiatori stessero pensando di metterli insieme. Non ho notato alcuna tensione sessuale tra loro – e li avresti percepiti quando erano soli in ufficio, verrebbe da pensare – quindi, chissà?

Diviso tra due amanti

Adam potrebbe aver detto la verità quando ha raccontato a Sally la sua relazione con Nick, ma questo non significa che lei ascolterà. Ovviamente ha attirato la sua attenzione con la proposta e il discorso nel suo rione dopo il fatto, ma ha comunque sparato a tal punto che non c’era modo di cambiare rotta ora. Nick, da parte sua, fa e dice tutte le cose giuste con la sua brillante routine da cavaliere e la fa sentire al sicuro. Ma questo non può andare avanti all’infinito. E Hedaya pensa che accadrà quando Victor verrà a sapere che i suoi figli litigano per una rossa? Niente di buono. Infatti, ZOLLA ERBOSA Di recente ho anticipato che Victor avrebbe iniziato a scavare nel passato di Sally! È garantito che porterà molto sporco. Vuoi un promemoria su cosa trovare? riprendere Esci con Sally nelle foto qui.

Freddo Ringraziamento

Se Ashley avesse più incontri con Diane, dovremmo iniziare a chiamarla “Clashley”… ma quanto sono divertenti quegli incontri?!? Ashley scherza dicendo che Diane è così schietta è aumentato, e Diane implora Ashley di svegliarsi e rendersi conto che Tucker la sta usando… proprio mentre Jack entra e sbatte la porta per farla entrare. Il Ringraziamento degli Abbott è quindi un’esplosione con Diane che arriva come un pallone di piombo, sussurrando e bevendo da bere, e Jack che fa fare a tutti – inclusa Diane, che si è dichiarata parte della famiglia con grande irritazione di Ashley – una svolta nel ringraziare. Fortunatamente, abbiamo il nervosismo insaponato E il L’emozione viene strappata quando Ol ‘Smilin’ strappa mentre serve il toast. Sono pronto affinché questa faida salga di un’altra tacca con tutta la posta in gioco prefigurata e Ashley che dichiara a Tucker che “è ora di abbattere quella puttana”. Lo sguardo sul suo volto indicava che si stava divertendo Tutto chi è questo.



Ispirazione del Ringraziamento

La settimana di riposo di Sharon consisteva nell’aiutare Chelsea, Noah che si abbatteva su di lei per l’aborto spontaneo di Audra e Maria e Tessa che rivelavano che la loro adozione era fallita. Ne parleremo di più la prossima settimana. Infine, l’annuale evento di alimentazione dei senzatetto Crimson Lights di Sharon è iniziato con una casa piena di aiutanti e una lunga fila di persone bisognose. E tra le suddette questioni, c’è stato un po’ di calore quando Johnny si è seduto con il Chelsea.

Questa è banana

Il mio evento preferito di questa settimana è stato il ritorno di Daniel. Lily si illuminava come un albero di Natale in sua presenza… ed era come se qualcuno avesse spento l’interruttore della luce quando l’aveva lasciato in compagnia di Billy. Più tardi, Daniel ammette a Phyllis, che è felicissima di vederlo, che lui e Heather sono sulle rocce. non dirlo?!? Opportunamente, ha anche un’idea imprenditoriale e dice a Summer nell’anteprima che vuole lavorare con il Cancelliere-Winters. Con la connessione di Lily e Lily in Crimson Lights, la scritta è sul muro con vernice spray rossa fluorescente: Lily e Daniel sono tornati insieme. Oh, e per quelli di voi che si chiedono se si travestono da frutta mentre fanno jogging insieme, guardate:



scioccato

Victor sa tutto e vede tutto, tranne quando si tratta di Abby, che riesce a togliersi i calzini annunciando che lei e Chance erano sulle rocce e che non sarebbe venuta al ranch per il Ringraziamento. Aspetta solo che affronti Chance con il suo “Cosa hai fatto a mia figlia?” Marcio, solo per scoprire che è stata Abby a farlo per lui Sbagliato – torto – torto! Nel frattempo, tutto il discorso riguarda chi sarà il prossimo interesse amoroso di Chance. Guarda quali potrebbero essere le prove qui.

Questa è solo la mia opinione. Lascia i tuoi pensieri su The Young and the Restless nella sezione commenti qui sotto e goditi un weekend del Ringraziamento sicuro e felice!

