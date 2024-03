Il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar 2024 dalla Zona di interesse divide le opinioni

Jonathan Glazer (a destra), vincitore del miglior lungometraggio internazionale per “The Zone of Interest”, posa con il produttore James Wilson.

Jeff Kravitz/FilmMagia

Il focoso discorso di accettazione dell'Oscar di Jonathan Glazer, in cui… Area di interesse Il regista ha fatto riferimento al conflitto tra Israele e Gaza e ha affermato di confutare “il dirottamento del giudaismo e dell'Olocausto da parte dell'occupazione”, provocando una reazione sui social media.

Nel suo discorso preparato per accettare l'Oscar 2024 per il miglior film internazionale, Glazer ha ringraziato i suoi partner Area di interesse, un film doloroso su Auschwitz e l'Olocausto, ha poi fatto una dichiarazione affrontando il suo lavoro e facendo riferimento al conflitto tra Israele e Gaza. “Tutte le nostre scelte sono fatte per riflettere e confrontarci nel presente, per non dire: guarda cosa hanno fatto allora; “Invece, è quello che stiamo facendo ora”, ha detto Glazer. “Il nostro film mostra dove la disumanizzazione raggiunge il suo culmine. Ha plasmato tutto il nostro passato e presente.”

Glazer, che è ebreo, ha aggiunto: “In questo momento siamo qui come uomini che confutano il loro giudaismo e l’Olocausto, dirottati da un’occupazione che ha portato al conflitto molte persone innocenti”, ha detto Glazer, facendo una breve pausa per gli applausi.

Ha continuato: “Che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell'attacco in corso a Gaza, tutte vittime di questa disumanizzazione. Come resistere?”

Glazer ha poi dedicato la vittoria del film ad Alexandria, una donna di 90 anni che ha incontrato mentre lavorava al film e che ha ispirato uno dei personaggi principali del film. Area di interesse.

La reazione al discorso di Glazer è stata rapida, anche se gran parte del sentimento negativo iniziale è dovuto al fatto che alcuni siti di notizie non hanno citato completamente il regista britannico, o perché le sue citazioni sono state estrapolate dal contesto rispetto al resto del suo discorso. Alcune persone, erroneamente, hanno interpretato il discorso di Glazer nel senso che egli stesse confutando il suo giudaismo, non che stesse confutando “il rapimento degli ebrei e l'Olocausto da parte dell'occupazione che ha portato al conflitto di molte persone innocenti”, come ha affermato nel suo discorso. .

Il conduttore della MSNBC Chris Hayes si è affrettato a correggere le persone che hanno citato erroneamente Glazer. “Vedo [several] La gente dice questo del discorso di Glazer, ed è chiaramente sbagliato. Hayes ha twittato Con citazione completa di Glazer.

“È stato [a] È formulato in modo un po' strano, ma dice chiaramente che confuta l'estasi del suo giudaismo. “Non nega la sua ebraicità”, ha aggiunto Hayes in un tweet successivo.

Tuttavia, diversi importanti utenti israeliani ed ebrei di X hanno criticato Glazer per i suoi commenti. Michael Freund, un attivista politico israeliano che ha servito come vicedirettore delle comunicazioni sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu negli anni '90. Scritto su X“Jonathan Glazer è un ebreo della peggior specie che odia se stesso e che sta sfruttando l’Olocausto per attaccare pubblicamente Israele agli Oscar”.

Newsweek L'editorialista Batya Ungar Sarjun, un altro scrittore che ha citato erroneamente Glazer, Scritto su X“Semplicemente non riesco a capire il marciume morale nell'animo di qualcuno che lo porta a vincere un premio per un film sull'Olocausto e, con la piattaforma datagli, ad accettare quel premio dicendo: 'Siamo qui come uomini che confutano il loro giudaismo'. '”

Tra la marea di tweet con citazioni e risposte a Ungar Sargon, Yona Lieberman, co-fondatrice di IfNotNow, un gruppo ebraico americano che si oppone all'occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ha detto: Scritto su X“Stai mentendo su quello che hanno detto aggiungendo un punto nel mezzo della loro frase. Volevano chiaramente dire che stavano confutando il modo in cui il loro giudaismo è stato dirottato. Tu dovresti essere un giornalista.”

Liebermann ha twittato lunedì“Quasi tutti coloro che distorcono le parole di Glazer sono essi stessi ebrei. Riesci a immaginare un altro gruppo minoritario disposto a mentire su uno di loro per mantenere uno status quo in cui uno stato etnico può uccidere donne e bambini impunemente?”

In una dichiarazione congiunta con Reporter di Hollywood “Sfortunatamente, Jonathan Glazer ha trasformato un risultato straordinario in un altro momento ‘da ebreo’, appropriandosi della sua identità religiosa ed etnica per attaccare la patria nazionale del popolo ebraico”, ha scritto Sascha Roitman, amministratore delegato del Movimento contro l’antisemitismo (CAM). Che conduce una guerra su sette fronti contro coloro che chiedono apertamente lo sterminio degli ebrei.

“Sebbene non vi sia paragone tra i due, gli ebrei vengono ancora una volta privati ​​della loro umanità attraverso la distruzione di massa, proprio come durante l'Olocausto. Invece di dirottare l'Olocausto, la stragrande maggioranza degli ebrei ha imparato che quando qualcuno dice di venire a ci distruggono, loro no. Dovremmo dubitare delle loro intenzioni.

Abraham Foxman, direttore emerito dell'Anti-Defamation League, cinguettio“Mi ha fatto piacere Area di interesse Ha vinto il premio come miglior lungometraggio internazionale agli Oscar, ma come sopravvissuto all'Olocausto, sono rimasto scioccato dal fatto che il regista avesse schiaffeggiato la memoria di oltre un milione di ebrei che morirono perché ebrei dichiarando che stava confutando il suo stesso giudaismo. Vergognatevi.” Tuttavia, il tweet di Foxman è stato criticato con una nota della comunità per aver preso la citazione di Glazer fuori contesto.

Allo stesso modo, il giornalista conservatore John Podhoretz ha preso i commenti di Glazer fuori contesto. “Dicendo che sta confutando il suo ebraismo sul palcoscenico più importante del mondo, cinque mesi dopo l’attacco a Israele, Jonathan Glazer si è immediatamente reso uno dei cattivi storici dell’ebraismo”. commento, cinguettio.

Sempre lunedì mattina, il commentatore conservatore Ben Shapiro, convinto sostenitore della campagna militare israeliana a Gaza, non ha perso tempo ad attaccare Glazer. Scrivi su X“,” in Jonathan Glazer zona di interesse, Non vedi un solo ebreo. Questi sono i migliori ebrei, secondo Glazer: le vittime senza volto che urlano da lontano. Ironicamente, è lui il cattivo: raccoglie trofei dai corpi di questi ebrei assassinati senza nome ignorando i vivi massacrati nell’involucro di Gaza da assassini genocidi.

Glazer ha ricevuto un certo sostegno da altri registi di Hollywood. Tra i colleghi di spicco di Glazer c'era il regista ebreo americano Boots Riley Ha twittato il suo sostegno domenica sera. “Omaggio a Jonathan Glazer. Non solo si è espresso contro le atrocità di Gaza e ha detto che il suo film parla dei giorni nostri, ma finalmente l'ho visto Area di interesse la notte scorsa. Da Sotto la pelle Ha dimostrato che non devi aspettare [till] Un altro per conoscere il sound design.