Renaissance Macro Chair afferma che Nvidia potrebbe rimanere bloccata per mesi

Il lungo rally di Nvidia potrebbe lasciare il posto a un periodo di consolidamento di mesi, secondo Jeff deGraaf, responsabile della ricerca Renaissance Macro. “Penso che siamo bloccati qui per Nvidia”, ha detto DeGraff lunedì su Money Movers della CNBC. Nvidia è scesa venerdì ed è scesa nuovamente leggermente lunedì, ma il titolo è ancora in rialzo di circa il 75% da inizio anno. A ciò si aggiunge un progresso di oltre il 200% nel 2023. Le azioni di NVDA sono aumentate notevolmente da inizio anno. Il produttore di chip è anche uno dei titoli più attivamente scambiati sul mercato, con operazioni di derivati ​​come opzioni o GraniteShares 2x Long Nvidia Daily ETF (NVDL) che registrano anch'esse una forte attività. Questa combinazione tra il grande rialzo e l’elevata attività di negoziazione suggerisce che il titolo è surriscaldato, secondo DeGraff. “Non inseguitelo qui. Le aspettative sono così alte che quando otteniamo questa combinazione di slancio e attività di opzioni, è in realtà un segno che le cose sono prezzate alla perfezione ed è improbabile che si muovano nella direzione dei rialzisti del mercato. Nel prossimo termine”, ha detto DeGraff. DeGraaf ha detto che Nvidia potrebbe consolidarsi in un range da circa $ 750, vicino alla sua media mobile di 50 giorni, a $ 950. Il titolo è stato scambiato vicino al livello di $ 870 lunedì. DeGraaf ha detto che quel periodo potrebbe richiedere dai tre ai sei mesi. mesi, e lo abbiamo confrontato con il breve crollo sperimentato da Nvidia l'estate scorsa. “Non è un risultato realmente ribassista a meno che tu non sia un trader a brevissimo termine”, ha detto DeGraff. “Ma porta a questo tipo di consolidamento prolungato in cui quell'entusiasmo si spegne.” Altri che sono più ottimisti su Nvidia hanno sottolineato che il titolo non è molto costoso in base alla valutazione del rapporto prezzo-utili perché le stime degli utili sono aumentate insieme a il prezzo delle azioni.