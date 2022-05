L’ospite ordina una nuova maglietta per rispettare il codice di abbigliamento internazionale di Walt Disney in un video virale

Un nuovo video popolare su TikTok mostra un ospite di Walt Disney World che afferma che la sua maglietta viola il codice di abbigliamento del resort e gli è stato chiesto di acquistarne una nuova per conformarsi, secondo Fox News.

utente Nicole Deloris Scarica il video. La mostra vicino al BoardWalk della Disney, dicendo: “Ragazzi, è successo. Ho ricevuto un codice di abbigliamento in codice alla Disney e mi è stato chiesto di andarmene o prendere una maglietta, quindi prendiamo una maglietta”. Nel video, DeLosReyes indossa una canotta bianca scollata (ma opaca) legata al centro. In seguito ha spiegato, aggiungendo: “Entrando sono stata fermata e mi hanno detto che non permettevano la cravatta … quindi ho dovuto andarmene e cambiare o acquistare oggetti”.

Il video, che ha raccolto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni al momento della stesura di questo articolo, ha raccolto consensi e critiche. Un commentatore ha notato che mentre le è stato chiesto di cambiarsi la maglietta, Ariel “indossa un reggiseno a conchiglia” mentre incontra gli ospiti. Alcuni notano che il codice di abbigliamento del resort lo è Facilmente disponibile sul loro sito web, sostenendo che avrebbe dovuto saperlo. Il codice di abbigliamento afferma che la Disney si riserva il “diritto di rifiutare di accettare o rimuovere chiunque indossi un abito che consideriamo inappropriato o un costume che potrebbe sminuire l’esperienza degli altri ospiti”.

Altri utenti hanno segnalato un altro video virale dello scorso anno. dentro, Un ospite ha affermato di aver trovato un “trucchetto” per ottenere una maglietta gratuita indossando una maglietta che violava il codice di abbigliamento. DeLosReyes ha risposto dicendo “Non l’ho fatto apposta. Non mi interessa una maglietta gratis, ho sprecato una bella vestibilità”. Ha detto che le è stato chiesto di acquistare un nuovo top, il che indica che la politica è cambiata da quando è stato rilasciato questo video.

