YouTube avvisa i clienti di terze parti: mostra annunci o verrai bannato

YouTube avvisa le app di blocco degli annunci di terze parti. Un post inquietante sul forum di assistenza della community ufficiale di YouTube intitolato “Implementazione su app di terze parti” afferma che la società sta “migliorando la nostra applicazione sulle app di terze parti che violano i termini di servizio di YouTube, in particolare le app di blocco degli annunci pubblicitari”. Google vorrebbe davvero che tutti voi pagaste per YouTube Premium.

YouTube ha iniziato a utilizzare app di terze parti, che spesso consentono il blocco degli annunci di YouTube. L'azienda ha chiuso nel 2022 una delle app di terze parti più popolari, YouTube Vanced. Vanced era open source, quindi nuove alternative sono apparse quasi immediatamente. Vanced prende il client Android ufficiale di YouTube e installa una versione sostitutiva ridondante con una serie di patch. Attiva tutte le funzionalità di YouTube Premium come il blocco degli annunci, la riproduzione in background e il download senza pagare l'abbonamento premium. Aggiunge inoltre funzionalità che l'app ufficiale non ha, come temi aggiuntivi e funzionalità di accessibilità, pulsanti “ripeti” e “non mi piace” e la possibilità di disattivare i “suggerimenti” che creano dipendenza che appaiono in tutta l'app.

annuncio

Un'altra opzione popolare è “NewPipe”, un player YouTube creato da zero che segue l'etica open source ed è disponibile solo nel negozio FOSS. NewPipe desidera un client leggero senza il codice proprietario e i milioni di autorizzazioni di cui YouTube ha bisogno, ma blocca anche la pubblicità.

Invece di portare avanti i progetti, Google afferma che inizierà a disabilitare gli utenti che utilizzano queste app. “Gli spettatori che utilizzano queste app di terze parti potrebbero riscontrare problemi di buffering o visualizzare l'errore” Il seguente contenuto non è disponibile in questa app “quando tentano di guardare un video”, afferma il post. L'azienda continua: “Vogliamo sottolineare che i nostri termini non consentono alle app di terze parti di disattivare gli annunci perché ciò impedisce al creatore di essere ricompensato per le visualizzazioni. Gli annunci su YouTube aiutano a supportare i creatori e consentono a miliardi di persone in tutto il mondo di utilizzare il servizio di streaming.”