“Zero Hour” lancerà la missione lunare Artemis 1 della NASA il 29 agosto

CAPE CANAVERAL, Florida – È il momento del razzo luna nuova della NASA.

Con 8,8 milioni di libbre di spinta, il razzo ha chiamato sistema di lancio spaziale (SLS) – Progettato per essere più potente dell’osso della NASA Saturno V. La sua capsula spaziale Orion è un terzo più grande del suo predecessore, Apollo. Tuttavia, nessuna delle due navicelle ha superato il test finale: Journey to la luna E ritorno.

Ciò cambierà lunedì (29 agosto), quando la NASA mira a lanciare il megarocket SLS e Orion Artemide 1un volo di prova che è in prima linea nel programma Artemis dell’agenzia per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2025. Il decollo è fissato per le 8:33 EDT (1233 GMT) dal Pad 39B qui al Kennedy Space Center della NASA. Puoi guardare il lancio in diretta online Il lunedì inizia alle 6:30 EST (1030 GMT).

“L’ora zero si avvicina per Gil Artemis”, ha detto ai giornalisti qui sabato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1 della NASA. “Abbiamo un forte senso di aspettativa”.

Questa previsione non è qualcosa che la NASA ha da sola. più alto Attesi 200.000 spettatori (Si apre in una nuova scheda) Per affondare la Florida Space Coast qui per dare un’occhiata al primo razzo lunare della NASA a volare in oltre 50 anni. Le loro speranze riflettono le previsioni della NASA di una missione di successo in cui il successo è tutt’altro che certo.

“Questa è una missione molto rischiosa”, ha affermato Jim Frey, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione. “Abbiamo molte cose che possono andare storte durante la missione in luoghi in cui potremmo tornare a casa presto, o potremmo dover abortire per tornare a casa”.

In effetti, la missione potrebbe non avviarsi affatto.

“Il nostro potenziale risultato lunedì è che possiamo uscire dalla finestra o possiamo ripulire per una serie di motivi”, ha detto Sarafin. “Non promettiamo che andremo giù lunedì”.

La NASA ha una finestra di due ore per tentare il lancio di Artemis 1 lunedì che chiude alle 10:33 EDT (1433 GMT). C’è una probabilità dell’80% di bel tempo all’inizio della finestra, anche se scende al 60% più avanti nella giornata a causa della possibilità di pioggia. La NASA ha giorni di lancio di riserva il 2 e 5 settembre, se necessario.

di sabato, La NASA ha rilevato cinque fulmini nel Pad 39BNessuno degli attacchi ha colpito il missile SLS stesso. Hanno colpito tutti il ​​sistema di protezione dai fulmini del cuscino, una rete di torrette e cavi, che non erano abbastanza forti per essere un problema di lancio, ha detto domenica il direttore senior dei test della NASA Jeff Spaulding in un aggiornamento.

Lunga strada per la rampa di lancio

La NASA ha cercato di costruire un nuovo gigantesco razzo per quasi due decenni. Nel 2004, l’agenzia ha annunciato l’intenzione di lanciare un enorme razzo, poi lo ha chiamato Ares Vcome parte del programma Constellation per tornare sulla Luna entro il 2020. Questo programma è stato infine cancellato, sostituito da quello che è diventato Programma Artemidecomunque navicella spaziale Orione È sopravvissuto alla transizione. Propulsori a razzo solido in cinque pezzi (leggermente più grandi di quelli utilizzati nel programma navetta della NASA), originariamente parte di Constellation Ares 1. missile Per lanciare Orion, ho anche trovato nuova vita nell’SLS.

“Abbiamo affrontato le nostre sfide, proprio come qualsiasi altro pezzo di questo intero razzo”, ha detto in un’intervista a Space.com Bruce Teller, direttore dei booster SLS della NASA. “Ognuno ha avuto le proprie sfide che ha superato in quegli anni. Ora penso che siamo pronti ad andare il più lontano possibile. È davvero eccitante”.

Il Congresso ha ordinato alla NASA di costruire lo Space Launch System più di un decennio fa, invitando l’agenzia a utilizzare hardware navetta più vecchio come booster a razzo solido e motori centrali derivati ​​​​da RS-25 per costruire un nuovo veicolo di esplorazione dello spazio profondo. Il primo volo di prova del 2017 è stato preso di mira in quel momento. È in ritardo.

“Direi semplicemente che lo spazio è difficile”, ha detto sabato l’amministratore della NASA Bill Nelson, senatore quando l’SLS è stato approvato, su ciò che l’agenzia ha appreso nel tempo. “Stai sviluppando nuovi sistemi e questo richiede denaro e tempo”.

Obiettivi semplici ma aggressivi

Diagramma della missione sulla luna Artemis 1 della NASA durante il suo viaggio di 42 giorni. (Credito immagine: NASA)

Nasa Frey ha detto di avere obiettivi “molto semplici, ma aggressivi” per Artemis 1.

In primo luogo, la missione deve testare lo scudo termico di Orione per assicurarsi che possa resistere a temperature di 5.000 gradi Fahrenheit (2.800 gradi Celsius) al ritorno dalla Luna a 25.000 mph (40.000 km/h). La NASA vuole anche assicurarsi che l’SLS porti Orion in orbita lunare per vedere come il veicolo spaziale, che contiene un modulo di servizio fabbricato e fornito da Airbus, Agenzia spaziale europeaeseguita nello spazio profondo.

L’agenzia spaziale vuole anche recuperare la capsula dopo che si è tuffata nell’Oceano Pacifico per vedere come ha funzionato nel complesso. La NASA ha detto che trasporta più di 1.000 sensori per registrare ogni aspetto del volo.

nel punto più lontano di una terraOrion sarà a 290.000 miglia dal nostro pianeta e 40.000 miglia dopo la Luna, la più lontana che una capsula classificata dall’equipaggio abbia mai visitato finora (battendo il record stabilito da Apollo 13 equipaggio nel 1970). La NASA ha affermato che la sua missione di 42 giorni è significativamente più lunga dei 10 giorni che impiegherebbero un volo con equipaggio.

Nonostante la sua lunghezza, la missione dovrebbe completare solo un giro e mezzo della luna mentre vola in una lunga orbita circolare nella direzione opposta del percorso della luna attorno alla Terra. I responsabili della missione hanno affermato che questa “orbita inversa” porterebbe Orion il più vicino possibile a circa 60 miglia (97 km) e fino a 40.000 miglia.

Dentro Orion indossa una tuta spaziale Modello “Moonikin” I torsi umani sono ricoperti da sensori per misurare l’ambiente radioattivo che gli astronauti di Artemis dovranno sopportare. E forse la prova più importante: il rientro, quando Orion si scontra L’atmosfera terrestreSalta un po’, poi tuffati di nuovo in quello che la NASA chiama “salta il rientro”.

“Stiamo spingendo l’auto ai suoi limiti e stiamo davvero sottolineando la preparazione dell’equipaggio”, ha detto Sarafin.

Ci sono anche degli obiettivi scientifici. Il La missione Artemis 1 include 10 mini cubi Per testare le tecnologie per l’esplorazione dello spazio profondo. uno ha chiamato Scout NEAutilizzerà una vela solare per lasciare la luna alla ricerca di un piccolo asteroide mentre gli altri dovrebbero supportare i progetti di Artemis vicino alla luna.

“Alcuni di loro stanno testando la tecnologia per la navigazione nello spazio profondo. Ne abbiamo uno che viaggia lontano e incontra un asteroide”, ha affermato Jacob Blecher, scienziato capo dell’esplorazione con la direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA. “Ma alcuni di loro si concentreranno maggiormente sulla Luna per effettuare misurazioni del movimento, mappando effettivamente dove si trovano alcuni depositi d’acqua”.

Gli astronauti tornano sulla luna

Illustrazione artistica della navicella spaziale SpaceX sulla Luna. (Credito immagine: SpaceX)

Se tutto va bene in Artemis 1, la NASA seguirà Artemide 2un volo con equipaggio che invierà quattro astronauti in missione per volare intorno alla Luna nel 2024. L’intervallo tra le missioni è in parte in attesa e vedere come si comporta Orion e fino a quando la NASA non potrà utilizzare parte dell’avionica dell’Artemis 1 e altri componenti a bordo della volo con equipaggio.

E se la missione Artemis 2 avrà successo, la NASA spera di seguirla con i primi sbarchi sulla luna con equipaggio nel 21° secolo. Artemide 3 Nell’anno 2025. Quello sbarco sulla luna, che manderà un astronauta – tra loro La prima donna sulla luna – Per il polo sud della Luna, non fare affidamento su fattori oltre a SLS e Orione.

La NASA ha bisogno di nuove tute spaziali e di un enorme lander per completare la missione Artemis 3. SpaceX edificio enorme Astronave Il veicolo da sbarco sulla luna della NASA mentre altre società si sviluppano Tute spaziali Artemis. Se uno dei componenti viene ritardato, ciò influirà sui piani dell’agenzia.

“Se le nostre tute non fossero pronte, non atterreremmo sulla luna e viceversa, se le nostre tute non fossero pronte e non fosse Starship”, ha detto Frey.

Ma la NASA sottolinea che è impegnata a tornare sulla luna in modo sostenibile che non si limiti a impronte, bandiere e foto. L’agenzia ha già costruito hardware per Artemis 2 e futuri booster SLS, con piani almeno per Artemis 9.

La NASA ha contratti per costruire nuovi componenti cancello della stazione spaziale Intorno alla luna per servire da trampolino di lancio per un atterraggio lunare. L’obiettivo permanente è Marteche Nelson ha affermato che la NASA sta prendendo di mira un atterraggio con equipaggio alla fine degli anni ’30.

“C’è un grande, grande mondo là fuori da esplorare”, ha detto Nelson. Questo è il prossimo passo in questa esplorazione e questa volta andiamo con i nostri partner internazionali”.

