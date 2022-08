Numero dei veterani di Mets Ritter Willie Maze

Non tutti sono stati educati Ray Knight, il terzo agente di polizia a segnare una vittoria in Gara Sei dei Campionati del Mondo del 1986, è stato sincero nella sua valutazione. “Adoro i New York Mets”, ha detto. “Non mi piace Wilpon.”

Knight, che è stato nominato Most Valuable Player in quelle World Series, ha ricordato la sua partenza dai Mets e come questo gli abbia lasciato l’amaro in bocca. Ricorda, è stato chiamato nell’ufficio del Direttore Generale Frank Kashin prima della parata del torneo di quell’anno. Cashen gli ha offerto solo un aumento di $ 5.000, che Knight non pensava riflettesse le sue gesta eroiche post-stagione o la sua solita stagione forte.