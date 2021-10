2021 World Series: Braves Rookie Dylan Lee inizia gara 4 contro Astros

Getty Images



Sabato sera, il Atlanta Braves Cercherà di passare in vantaggio per 3-1 contro Houston Astros Nella World Series 2021. Braves darà la palla a un rookie. Sulla sinistra Dylan Lee I Braves hanno annunciato sabato che inizierà la quarta partita da titolare. Gara 4 è una partita di bullpen programmata e Lee è il primo di molti lanciatori di Atlanta.

“Sarà un antipasto”, ha detto ai giornalisti il ​​manager dei Braves Brian Snitker dopo Gara 3 se Gara 4 ha ancora un titolare. “… Volevo vincere oggi, ce ne occuperemo domani. Cioè, dovremo usare molti altri ragazzi – questo è tutto – speriamo di aver segnato più punti”.

Lee, 27 anni, ha firmato con i Braves ad aprile dopo essere stato svincolato dal rivale della NL East Marlin Durante l’allenamento primaverile. Ha fatto il suo debutto in MLB il 1 ottobre, la 159a partita della stagione, ed è entrato nella lista dei postseason nonostante abbia lanciato solo due inning di stagione regolare. Lee ha affrontato tre battitori in gara 2 delle World Series all’inizio di questa settimana.

Quando era in classe A bassa con i Marlins nel 2017, la prima partita di apertura di Lee era 4. Ha lanciato due inning e un massimo stagionale di 38 lanci nella quinta partita contro la NLCS. Trucchi, Quindi lo scenario migliore per il gioco 4 sembra essere una svolta nella sequenza. Lee potrebbe essere un vero apripista.

Perfetto Kyle Wright e di sinistra faccina disegnata e Tucker Davidson Coloro che hanno la capacità di dare ad Atlanta un sollievo totale nella lista delle World Series, e uno di loro apparirà in Game4. Era il giocatore anziano di Smiley che ha lanciato 3 inning 1/3 dietro un titolare nella partita NLCS. Contro Los Angeles4.

Charlie Morton L’infortunio è anche ciò che Braves Bullpen utilizzerà in Game 5. A seconda di come gioca in gara 4, a Lee potrebbe essere chiesto di iniziare anche in gara 5.