Dylan Lee degli Atlanta Braves ha fatto la storia durando 15 tiri con il primo avvio in carriera delle World Series.

Atlanta – Dylan Lee È entrato all’Atlanta Braves Clubhouse alle 14:00 di sabato ed è stato chiamato nell’ufficio del manager Brian Snitker.

Si diceva che il 27enne mancino avrebbe iniziato la sua prima major league sei ore dopo.

Nella serie mondiale.

“Sono rimasto scioccato, ovviamente”, ha detto Lee.

Lee durò ancora solo 15 partite per i Braves, 3-2 contro gli Houston Astros. Atlanta conduce le World Series 3-1.

Mai prima d’ora era iniziata la prima major league di un lanciatore nelle World Series. Lee ha affrontato quattro battitori e ha concesso un punto, la serie più breve da quando David Wells degli Yankees in gara 5 del 2003.

“Mio Dio, lo abbiamo messo in una situazione incredibile”, ha detto Snitker. “La tua prima partenza nei campionati più importanti sarà nella partita delle World Series. Stai scherzando?”

Lee ha fatto il suo debutto 29 giorni prima nella sua lega principale e il suo curriculum variava da 80 lanci a 21 battitori, con solo 29 a nove battitori nella stagione regolare.

Nel suo primo avvio a qualsiasi livello in quattro anni, Lee non ha preso alcuna decisione ed è uscito con un’ERA 9.00 in due viaggi consecutivi.

“Il suo comando era un po’ più piccolo di quanto avessi mai visto prima, il che è comprensibile”, ha detto Snitker.

Snitker era a corto di antipasti Charlie MortonFratture alle gambe e notti bullpen erano previste per le partite 4 e 5. L’annuncio tardivo di Lee è stato fatto apposta.

“Solo per lui”, ha detto il manager. “Probabilmente non avrebbe dormito perché la gente gli stava scrivendo messaggi e il suo telefono era stato spento tutta la notte”.

In un inning di cinque inning contro Asheville per la classe A Greensboro, Lee ha detto alla sua fidanzata Courtney White del suo sviluppo scioccante dopo aver scoperto che stava facendo la sua prima partenza a qualsiasi livello dal 23 luglio 2017.

“Ho detto al mio fidanzato, alla sua famiglia e alla mia famiglia di venire un po’ prima della partita”, ha detto.

Volendo sembrare un look rilassato, Lee ha chiesto all’allenatore di Bullpen Drew French di invitare Snitker alla partita, anche se non era ancora iniziata.

Otto giocatori di livello erano in campo mentre Lee correva da Pulpen indossando spuntoni rosso vivo. Ha lanciato solo cinque attacchi e ha permesso Jose AldueLa sua prima offerta nel singolo infield, crack da 94 ml. Lee è uscito con le piattaforme cariche dalle passerelle Michael Brandley e Giordano Alvarez In giro Alex BreckmanStrikeout su una conversione 2-2.

Kyle Wright Ha iniziato a scaldarsi dopo il secondo tiro di Lee, che era predeterminato.

Una transizione marina dalla serie mondiale di giorni in cui si gioca a Dusty Baker.

“Sono cresciuto guardando Sandy Koufax e Don Drysdale e Juan Marichal e tutti gli adulti”, ha detto il manager degli Astros. “Ricordo che quando ero bambino, mio ​​padre diceva ‘prega per la deposizione delle uova e firma e piove’, e non vedi l’ora che arrivino i matchup. Non c’è niente di meglio dei matchup vecchio stile”.

Snitker, un altro ergastolano del baseball, ha affermato che le lesioni da lancio erano inevitabili.

“Giocano molto a baseball ora, penso in giovane età. Questo è parte del motivo per cui lo faccio, si lasciano”, ha detto. “Non riposano mai. Vanno nei granai in inverno e fanno esercizi di campo. I ragazzi giocano a basket e a calcio e giocano a campo in primavera. È il loro sport preferito di ogni stagione. Penso che i ragazzi siano i primi a fare il lancio . Molto giovane.”

Secondo l’Elias Sports Bureau, le due presenze di Lee nella stagione regolare della Major League sono le più basse in una partita di apertura della serie. Marty Bystrom di Filadelfia e il precedente sei inferiore dei Mets. Steven Mats.

La scelta del decimo round di Miami nel draft amatoriale 2016 da Fresno State, è stata rilasciata durante lo spring training da Lee Marlins e ha firmato un contratto di minor league con i Braves ad aprile.

Per il Quinnet Triple-A è andato 5-1 con un’epoca di 1,54 in 34 presenze di rilievo. Ha fatto il suo debutto in big league il 1 ottobre e ha battuto di nuovo il giorno successivo. Braves non era nel roster per le prime due stagioni, ed è stato attivato per Gara 4 della NL Championship Series dopo che il giocatore destro Huvaskar Yanova ha subito un infortunio alla spalla.

“Giocare a palla!” Lanciare il primo lancio dopo che Lee non si aspettava che Lee iniziasse presto il suo prossimo inizio.

“So di essere un sollievo ora”, ha detto mentre i suoi compagni di squadra ridevano nella stanza delle interviste.