3 punti salienti per i Twins: il posto di Louie Farland è in pericolo, il mal di schiena di Brooks Lee e l'aggiornamento Corea/Lewis

MINNEAPOLIS – Louie Farland è stato spinto nella rotazione di apertura della stagione dei Minnesota Twins a causa dell'infortunio al gomito di Anthony DeSclafani durante l'allenamento primaverile, e quattro brutte partenze potrebbero spingerlo indietro.

Farland è sopravvissuto a malapena al primo inning domenicale di 39 tiri pieno di camminate contro i Detroit Tigers, venendo infine rimosso dopo 2 inning e 2/3 e consentendo quattro run. La sua ultima offerta è stata il sesto homer a cui si è arreso in 16 inning e 2/3 in questa stagione, e la sconfitta ha fatto scendere il suo record a 0-4 con un'ERA di 9,18.

Anche il record dei Twins è sceso a 7-13, incluso 2-6 al Target Field.

Il manager Rocco Baldelli ha successivamente rifiutato di impegnarsi con Farland per il suo prossimo ruolo programmato nella rotazione, dicendo: “Abbiamo molte cose di cui dovremmo parlare. Dobbiamo avere quasi tutto sul tavolo in questo momento per trovare un modo per migliorare.

Nelle sue prime tre partenze, Farland non è riuscito a respingere i battitori con due colpi, lasciando troppi tiri grassi sul piatto. Domenica è stata una storia diversa e più frustrante poiché ha lanciato solo 35 dei 74 tiri per valide prima di lasciare un cattivo cutter al seconda base dei Tigers Buddy Kennedy da inviare nelle tribune di sinistra del campo.

“Non era la stessa cosa”, ha detto Baldelli. “Oggi non era sua abitudine andare là fuori e giocare in quel modo. Può lanciare colpi a comando in modo naturale. Può semplicemente stare lì e lanciare quella palla veloce e tagliare dove vuole. Quando vedi un ragazzo che esce in campo passeggiata sconosciuta, vorrai guardare un po' e scoprire cosa succede.

Le opzioni per sostituire Varland sono limitate, a causa del taglio del libro paga dei Twins di 30 milioni di dollari e dell'inserimento di DeSclafani come unica aggiunta alla rotazione offseason. Il destro tripla A Simeon Woods Richardson, che ha lanciato bene all'inizio contro i Tigers il 13 aprile, è l'opzione più logica per sostituire Farland il prossimo fine settimana in trasferta contro i Los Angeles Angels.

Le prospettive di lancio di Woods-Richardson sono diminuite durante una dura stagione 2023 a St. Paul, ma gli aggiustamenti meccanici fuori stagione hanno riportato la grinta tanto necessaria alla sua palla veloce e ha impressionato nell'allenamento primaverile. È difficile immaginare che Woods-Richardson sia meno efficace di Farland, e Baldelli ha notato che lo scarso inizio dei Twins li ha lasciati sotto pressione per apportare modifiche.

“Voglio dire che c'è un bisogno urgente qui”, ha detto Baldelli. “Non possiamo giocare in questo modo e pensare che le cose andranno bene. Dovremo essere aperti a fare mosse nel roster e trovare nuovi modi per usare i giocatori e capire alcune cose.

È un brutto segno che sia già sceso al settimo posto nella classifica della profondità di rotazione ad aprile, ma un segno ancora peggiore è che non è chiaro chi sarà il prossimo giocatore in linea dopo Woods Richardson.

David Festa è il miglior potenziale cliente dei Twins, ma ha collezionato solo sette apparizioni in Triple-A e ha lottato per mantenere il controllo in questa stagione. Brent Hedrick, Josh Winder e Matt Canterino sono nella lista degli infortunati. A parte Vista Woods-Richardson, gli altri membri sani della rotazione Triple-A sono Randy Dobnak, 29 anni, e Caleb Buechley, 30 anni.

A volte, quella che sembra un'evidente debolezza e un'importante fonte di preoccupazione per i fan, si rivela esagerata. Sfortunatamente per i gemelli, questo non è uno di quei casi. L'obiettivo di DeSclafani era quello di guadagnare tempo prima di dover rivolgersi a Varland nella rotazione, dopodiché avrebbe dovuto aiutare Varland a evitare varie opzioni di “rompi il vetro in caso di emergenza”.

Adesso i vetri rotti sono sparsi sul pavimento e non è nemmeno il 1° maggio.

Aggiorna il mio infortunio

Gli infortuni al terzo base Royce Lewis e all'interbase Carlos Correa hanno aperto la strada alla scelta del primo turno del 2022 Brooks Lee per fare il suo debutto in MLB e svolgere un ruolo di primo piano nel campo esterno impoverito dei Twins, ma il 23enne è tra i primi 50 potenziale giocatore che è stato messo da parte dall'allenamento di fine primavera a causa di un infortunio alla schiena.

Lee è stato rimosso dalla partita di allenamento primaverile il 22 marzo a causa di ciò che i gemelli inizialmente avevano diagnosticato come spasmi alla schiena. Dopo essere stato sottoposto a ulteriori test, ha iniziato la stagione Triple-A sull'IL con mal di schiena e si diceva che sarebbe rimasto fuori per tre o quattro settimane. Quella sequenza temporale è venuta e andata, ha detto una fonte di Twins L'atleta L'infortunio alla schiena di Lee è ora considerato più significativo.

A Lee è stata diagnosticata un'ernia del disco ed è in cura dallo specialista della colonna vertebrale e della schiena della California, il dottor Robert G. Watkins, che ha lavorato con numerose squadre di MLB, NFL, NBA e NHL ed è forse meglio conosciuto nel mondo dello sport per le prestazioni del New England . I Patriots completano l'intervento alla schiena eseguito da Rob Gronkowski nel 2013.

Secondo una fonte del team che ha familiarità con la situazione, Lee ha iniziato un piano di riabilitazione di due mesi da circa tre settimane. C'è ottimismo all'interno dell'organizzazione sul fatto che sarà in grado di riprendere a giocare in questa stagione, e Lee ha impressionato lo staff tecnico e il front office battendo .333 con un .962 OPS questa primavera, ma non è stata ancora fissata una tabella di marcia per il suo potenziale. tornare all'azione del bullpen.

Brooks Lee ha appena raggiunto la sua prima FC dell'allenamento primaverile con una velocità di 105,5 mph 💣#MNTwins pic.twitter.com/MXC2JPuMzE – Sviluppo del giocatore Twins (@TwinsPlayerDev) 17 marzo 2024

Altri aggiornamenti sugli infortuni

Il destro Max Kepler sta per tornare nella formazione dei Twins dopo aver trascorso le ultime due settimane nell'IL con un livido al ginocchio destro. Ha giocato a partite di riabilitazione Triple-A giovedì, venerdì e sabato, collezionando quattro successi e tre passeggiate. Lunedì Keibler potrebbe essere attivato dall'IL.

Anche Jhoan Duran è vicino al rientro dopo uno stiramento all'obliquo destro patito nell'allenamento di fine primavera. Non ha segnalato problemi dopo la sessione di prove di battuta dal vivo di venerdì al Target Field ed è stato autorizzato a iniziare il suo incarico di riabilitazione Triple-A martedì. Si prevede che Duran faccia diverse apparizioni per i Saints.

L'allenatore atletico dei gemelli Nick Paparista ha descritto Lewis come “sta andando bene” e “tendendo nella giusta direzione” nel suo recupero da uno stiramento al quadricipite destro sofferto il giorno di apertura. Lewis ha iniziato correndo e potrebbe iniziare un giro limitato entro una settimana, ma il paparista ha avvertito che “ha ancora alcune cose da controllare” prima di fissare un potenziale calendario per un ritorno.

Correa non sarà pronto a tornare dal suo stiramento intercostale destro quando martedì potrà lasciare l'IL, ma sta per riprendere le attività di baseball e, secondo il paparista, i suoi “sintomi stanno migliorando notevolmente”. Data la natura soggetta a ricadute dell'infortunio, Correa e i gemelli sono piuttosto cauti per evitare un'assenza di mesi.

Il destro Daniel Duarte, che ha fatto due presenze per i Twins dopo aver ottenuto un lavoro di soccorso nel giorno di apertura come invito al campo non roster, verrà sottoposto a un intervento chirurgico al gomito di fine stagione l'8 maggio. Duarte è stata acquisita tramite richiesta di rinuncia a febbraio.

(Foto di Louis Farland: Abby Barr/Associated Press)