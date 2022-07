Chelsea vs Club America – Pre-stagione: risultati in diretta, notizie sulla squadra e aggiornamenti

Il Chelsea ha rifiutato l’opportunità di ingaggiare Cristiano Ronaldo perché voleva concentrarsi sul rafforzamento della propria difesa e sembrava una decisione saggia dopo la prestazione contro il Club America.

Il Chelsea ha lottato per scrollarsi di dosso le ragnatele mentre è uscito per affrontare il suo avversario messicano a Las Vegas domenica mattina. Sembravano letargici e hanno lottato insieme per i passaggi a catena durante le prime fasi della partita.

Non è stato fino a quando Tuchel ha preso la decisione di scambiare la sua prima squadra al completo nel primo tempo, portando giocatori del calibro di Werner, Pulisic, Alonso, Batshuayi, Jorginho, James, Emerson, Mount, Azpilicueta, Ampadu e Bettinelli dopo la pausa . Ho iniziato a esibirmi.

Il Chelsea ha vinto la partita di pre-stagione contro il Club America 2-1 domenica mattina (sopra)

È stato Timo Werner ad aprire le marcature in casa del Chelsea poco dopo la fine del primo tempo READ Finale della Stanley Cup 2022 - I migliori momenti, scene e crollo della valanga del Colorado - Tampa Bay Lightning 3

Mason Mount ha segnato il gol della vittoria per il Chelsea dall’angolo dell’area di rigore all’83 ‘

Mount ha immediatamente cambiato il gioco e la sua collaborazione con James è diventata quasi troppo per gestire la squadra messicana. Il dinamico duo ha contribuito a costruire il gioco del Chelsea prima del primo gol di Timo Werner.

L’attaccante tedesco ha segnato al 55′ della partita per dare un vantaggio ai Blues. Tuttavia, non è durato a lungo poiché il passaggio sospetto di James ha lasciato alle spalle il portiere del Chelsea Bettinelli.

Di conseguenza, i risultati sono stati di nuovo uguali dopo soli tre minuti.

Il Club America ha ottenuto il referto dopo che Reece James (non nella foto sopra) ha segnato un autogol nella seconda metà della partita

Tuttavia, James ha lavorato duramente per cercare di riscattarsi comunicando bene con Mount sotto l’ala. Una serie di passaggi tra i due ha visto il Chelsea farsi strada nell’area del Club America. Anche se ne è venuto fuori poco.

Tuttavia, il difensore del Chelsea ha giocato un cross a Marcos Alonso, che ha preso la palla e la ha spedita a Mount al limite dell’area. Il centrocampista inglese controlla la palla e dal limite dell’area si dirige verso la porta. Si può dire con certezza che è stato un successo ed è stato un risultato straordinario.

Il Chelsea ha riguadagnato il vantaggio ei Blues hanno giocato il resto della partita vincendo 2-1 sul Club America.

