3 segni zodiacali che attireranno nuove opportunità il 2 luglio 2024

Martedì 2 luglio 2024, l’astrologia ci regala un transito di trigono tra Venere e Saturno. Qui, tre segni zodiacali vedono che non solo sono disponibili opportunità, ma potremmo anche voler iniziare a cogliere queste opportunità in base alle loro offerte.

Il potere dietro il trigono di Venere con Saturno ci mette in linea con ciò che ci piace fare in questa vita. Il lavoro è lavoro e tutti dobbiamo farlo in qualche modo, ma amare ciò che facciamo è una vera benedizione. Anche se può sembrare lavoro, non sembra “stanca” e il 2 luglio tre segni zodiacali avranno l’opportunità di cambiare la propria vita, attraverso il lavoro e lo sforzo creativo.

Venere in trigono a Saturno introduce l’idea di causa ed effetto. Siamo la forza dietro l’attrazione e ciò che abbiamo attratto è un’opportunità. Tre segni zodiacali capiranno che sognare in grande è stata una buona idea, poiché questo è il giorno in cui vedremo cosa abbiamo attratto verso di noi e come trarne il massimo.

3 segni zodiacali attirano nuove opportunità il 2 luglio 2024

1. Toro

C’è una ragione forte e buona per cui sarai in grado di attrarre nuove opportunità il 2 luglio, e gran parte di questa ragione è perché sei aperto a provare cose nuove. Sei così lontano dall’essere “rigido” che sei praticamente incapace di controllarti e, anche se questo potrebbe non sembrare così positivo come lo è in realtà, ciò che ti rende speciale in questo caso, Toro, è che sei davvero un spirito libero.

La tua natura di spirito libero è esattamente ciò che ti mette nel posto giusto al momento giusto martedì, quindi se ti viene offerto un nuovo lavoro o un’opportunità che va oltre l’energia positiva, sappi che lo hai creato tu stesso. E poiché sei universalmente supportato da Venere in trigono Saturno, alla fine tutto andrà bene per te, Toro.

Sei aperto e quindi ricettivo. È così semplice. Ti piace la vita e accogli le nuove esperienze, ed è proprio per questo che le nuove esperienze ti arrivano a turno. È come se non potessi camminare per un metro e mezzo senza che ti venga offerta una nuova opportunità incredibilmente meravigliosa, ed è tutto perché hai creato la tua vita in modo tale da attrarre naturalmente questo genere di cose.

2. Gemelli

Poiché recentemente hai scoperto che è bello essere felici, scoprirai che esiste un effetto residuo di felicità. È qui che inizi ad attirare sempre più situazioni felici nella tua vita. E mentre tutti potremmo dire: “Certo, è bello essere felici, quindi perché qualcuno dovrebbe scegliere qualcosa di meno?”, sappiamo anche che ognuno porta il proprio peso qui sulla Terra, e a volte dubitiamo di “meritare” la felicità. .

Venere in armonia con Saturno il 2 luglio ti mostra che non solo meriti la felicità, ma sei anche disposto a sperimentare nuove cose e opportunità. Sì, tu, Gemelli! Non sei escluso dal divertimento. Una volta accettato questo, ti renderai conto che sei desiderato ovunque.

Puoi aspettarti buone notizie sotto forma di un’offerta di lavoro in questo momento. Anche se un’altra grande offerta può controbilanciare questo, sarà divertente per te scegliere tra le grandi opportunità. La parte migliore è sapere che la vita può sicuramente essere meravigliosa e che tu ne fai parte proprio come tutti gli altri. Goditi le tue nuove opportunità, Gemelli.

3. Sagittario

Scoprire di avere abbastanza talento per fare quello che vuoi al lavoro ti dà un grande piacere, ma ti mette anche nella posizione di qualcuno a cui spesso vengono offerte opportunità insolite. Durante la congiunzione di Venere e Saturno di martedì 2 luglio avrai ancora una volta la fortuna di essere coinvolto in qualcosa di molto, molto speciale.

Quando hai un’opportunità, dovresti indagare prima di coglierla, perché vuoi sfruttare al meglio la situazione che affronti. Poiché sei una persona che ha avuto così tante grandi opportunità, hai anche capito che devi adottare un certo tipo di giudizio quando si tratta di decidere in quale di queste grandi situazioni vuoi entrare.

Sei una persona che attrae infinite opportunità e probabilmente questo non si fermerà mai per te, Sagittario. Quindi, il 2 luglio 2024, quando avrai ancora una volta la possibilità di fare qualcosa di straordinario, ringrazierai l’universo per averti messo nella posizione di qualcuno abbastanza fortunato da avere una vita così straordinaria.

Ruby Miranda è una lettrice intuitiva che studia il Taoismo, pratica il Tai Chi e interpreta l’I Ching, i Tarocchi e l’Astrologia.