Oroscopi settimanali per la settimana del 7 novembre secondo i pezzi

Georgia O’Keeffe, Scorpione.

Illustrazione della foto: Preity Kinha; Foto: Getty

Martedì mattina, stagione delle eclissi Continua con l’eclissi lunare toro testardo. Preparati per l’incoronazione e la conclusione. Potresti dover affrontare una resa dei conti emotiva che speravi di evitare: la fine che stavi ritardando potrebbe alla fine rivelarsi inevitabile. Non importa quanto duramente ti attieni ad esso, il cambiamento arriva lo stesso. Nuovi problemi richiedono nuove soluzioni, nuove idee e un approccio completamente diverso. Quindi se questa settimana si apre per te un percorso sconosciuto, non aver paura di seguirlo. Se attraversi questi giorni con coraggio, troverai la magia dall’altra parte.

Quando l’ambiente circostante sembra diventare grigio o il tuo lavoro diventa particolarmente noioso, il tuo istinto è quello di agire. Non ti siedi ad aspettare l’avventura. È una strategia naturalmente buona: perché affidarsi a qualcun altro per soddisfare le tue esigenze o sperare che l’universo compia un miracolo quando hai il potere di far accadere le cose da solo? Ma questa settimana, fai attenzione. Le ruote stanno già girando, il cambiamento sta avvenendo intorno a te. Non prendere misure drastiche o cercare un problema. L’emozione verrà da te.

I tuoi amici più impulsivi fanno fatica a capirti. Presumono che tu abbia paura del cambiamento e non sopporti l’incertezza. Ma questo non è vero. Finché c’è una cosa nella tua vita di cui puoi essere sicuro (una persona, santuario, spirito), di cui puoi fidarti per risolverlo), allora tutti i tipi di caos diventano potenziali. Tuttavia, al giorno d’oggi, è difficile trovare un unico pilastro affidabile. Le vecchie ancore emotive potrebbero non tenerti saldamente come farebbero normalmente. Fortunatamente, una persona o una cosa inaspettata arriverà per fornire un nuovo significato e stabilità. Non rifiutarli.

Uno dei tuoi grandi punti di forza è capire quanto sia vasto il mondo e pieno di possibilità. Sei ben consapevole che ci sono infinite opportunità di felicità e amore. Hai fiducia che se una relazione vacilla, puoi andare avanti nella speranza di trovarne un’altra carina. Se uno dei tuoi piani non funziona, ce n’è sempre un altro che puoi provare. Ma questa settimana, assicurati di non arrenderti troppo in fretta. È bello riuscire a farcela senza troppe storie, ma a volte è meglio restare e combattere.

Anche quando una relazione non sta funzionando chiaramente o un capitolo sta volgendo al termine, può essere difficile per te nominarlo. La vita è lunga e imprevedibile e la tua curiosità ti tiene agganciato: chissà quali sviluppi sorprendenti potrebbero accadere tra un giorno, un mese o un anno? A volte è necessario chiudere la porta. Non abbiate paura dei finali questa settimana. Anche le persone con cui sei in conflitto possono creare nuove possibilità, ed è ciò di cui hai bisogno in questo momento.

La tua principale responsabilità in questo momento è la perseveranza. Questo può sembrare un cliché: preferisci puntare più in alto. Ma a volte basta davvero per andare avanti. In questa settimana ci saranno giorni che non andranno per il verso giusto, persone che ti deludono, momenti in cui la tua radiosa fiducia comincerà a vacillare. Quindi vai piano con te stesso. Forse otterrai grandi cose nonostante il caos che ti circonda. Se non lo fai, va bene. Non sei sconfitto. Alla fine, le cose torneranno più facili. L’universo tornerà dalla tua parte. Non mollare.

Questa settimana, potresti sentirti abbandonato dalle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di te, che pensavi fossero dalla tua parte. Quando hai davvero bisogno di supporto, può essere sorprendente vedere chi lo fa – e chi no – per te. L’importante è non cedere a sentimenti di impotenza o risentimento. Decidi di non rinunciare a te stesso o di accettare la crudeltà delle persone nella tua vita. Puoi discutere, puoi chiedere di meglio, puoi andartene, se si riduce a questo. Hai più potere di quanto pensi, quindi usalo.

Una parte di te immagina che dovresti essere in grado di superare i tuoi sentimenti, come se una volta decifrati, sapendo da dove vengono, perdessero tutto il loro potere su di te. La comprensione del tuo paesaggio interiore è preziosa in sé e per sé, ovviamente, ma non ti libererà dal dover sperimentare effettivamente i tuoi sentimenti. Questa settimana, probabilmente saranno più gravi del solito, non importa quanto vicino li controlli, il che non è necessariamente una cosa negativa. Possono renderti migliore, più coraggioso e più amorevole, se glielo permetti.

A volte quello che dici a te stesso è un duro lavoro prezioso è in realtà solo un modo per evitare di affrontare l’incertezza. Quando ti concentri sul controllo delle attività dalla tua lista, non hai molto spazio mentale in cui insinuare dubbi su te stesso. Ma questa settimana, va bene se ciò accade. Consenti a te stesso di chiederti che tipo di vita vuoi e perché. Potresti essere cambiato, o potresti aver cambiato il mondo intorno a te – in ogni caso, i tuoi vecchi obiettivi non accendono più un fuoco dentro di te. Concediti il ​​permesso di cambiare idea anche se ti crea problemi. Ne varrà la pena alla fine.

Non hai paura di lottare, lavorare sodo e correre grandi rischi. Ma vuoi anche rassicurazioni che non sarà vano. Puoi tollerare qualsiasi cosa purché tu sappia che non durerà per sempre, ma ultimamente hai avuto i tuoi dubbi. Questa settimana riceverai un promemoria dall’universo che il cambiamento è l’unica costante, che continuerai a crescere e che c’è una luce alla fine del dolore. La strada è più strana e difficile del previsto, ma sei sempre in movimento. La tua autostima e il tuo fascino non ti sono sfuggiti.

Sei ben consapevole che l’universo spesso non ti dà una seconda possibilità per fare le cose. Devi accettare le conseguenze delle tue azioni, farle un passo alla volta e andare avanti. Di tanto in tanto, hai la possibilità di ricreare. Se la conversazione va male, avrai la possibilità di farlo accadere di nuovo, per dire cosa intendi veramente. Se la relazione si è conclusa con amarezza, puoi riconsiderarla in seguito con più gentilezza. Puoi agire nel modo in cui vorresti averlo fatto la prima volta. Non puoi riscrivere il passato, ma tu Può impara da loro. Non prendere questo regalo alla leggera.

Quando ti senti ansioso o vergognoso, di solito puoi identificare la causa: un’interazione imbarazzante di cui sei preoccupato, una scadenza che mancherai in passato, un errore passato che continua a causare problemi. Ma come spesso accade, la timidezza è sfocata e astuta. E anche se non sai da dove ha avuto origine, può comunque devastare la tua vita, costringendoti a tenere gli altri a debita distanza. Hai paura che ti vedano? Sei Guarda te stesso, stavano correndo. La tua più grande sfida di questa settimana è permettere agli altri di avvicinarsi a te nonostante la voce negativa nella tua testa. Ti meriti cure, quindi lascia che le persone si prendano cura di te.

Anche se cerchi di agire con rispetto, nessuno è perfetto per fare sempre la cosa giusta. Inevitabilmente, farai errori, ferirai accidentalmente e spezzerai i cuori, incluso il tuo. Questa settimana, potresti essere coinvolto in un conflitto con qualcuno a cui tieni e uno o entrambi potrebbero perdere la calma, quindi pronuncia le parole che vorresti poterti togliere. Niente panico. C’è spazio per il perdono, se è quello che vuoi. Non scappare: se sei abbastanza coraggioso da rimanere fermo e risolvere il problema, le cose potrebbero andare meglio di quanto non siano mai state.

Ottieni Madame Clairevoyant ogni settimana. Vox Media, LLC Termini e Informativa sulla privacy Inviando la tua email, accetti Condizioni E il Informativa sulla Privacy e ricevere comunicazioni e-mail da noi.

Leggi il oroscopi settimanali Per la settimana che inizia il 31 ottobre oroscopi settimanali Per la settimana del 14 novembre sarà online domenica prossima.

Prendi il libro di Claire Comstock Guy, Guida alle stelle di Madame ClairevoyantFuori adesso.