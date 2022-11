Le azioni di Hong Kong aumentano di oltre il 3% in quanto i dati commerciali cinesi perdono

La speculazione sulla riapertura della Cina ha spinto i mercati al rialzo la scorsa settimana, ma gli economisti di Goldman Sachs affermano che mancano ancora “mesi di distanza”.

“Mancano ancora mesi alla riapertura effettiva poiché i tassi di vaccinazione per gli anziani rimangono bassi e i tassi di mortalità per caso appaiono alti tra i non vaccinati sulla base dei dati ufficiali di Hong Kong”, hanno affermato in una nota gli economisti guidati da Hui Shan.

Hanno aggiunto che il governo potrebbe lavorare su una strategia di uscita e che la società prevede di riaprire il paese nel secondo trimestre del 2023.

– Jie Lee