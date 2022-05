3 segni zodiacali le cui relazioni sono tossiche durante la Luna in Cancro, 4-7 maggio 2022

La Luna in Cancro è qui per giocare con le nostre menti, e se la lasciamo andare troppo lontano, saremo così esausti entro la fine della giornata e saremo fortunati se cediamo di nuovo ai sentimenti, dopo questo giorno .

E quando si tratta di relazioni, diciamo che stai meglio Spero che la fortuna sia dalla tua parte oggiperché la Luna in Cancro sta per rivelare più tossicità di quanto tu abbia mai pensato di vedere… nella tua relazione “romantica”.

Questo è il transito che ti consente di vedere ogni parte di tutto ciò che non vuoi vedere nel tuo partner.

Durante questo transito, vedrai le unghie dei piedi e un sedile del water aperto. Vedrai come non chiudono correttamente i coperchi delle cose conservate in frigorifero, o come lasciano oggetti di valore nella loro auto, perché tutti possano vederli ed eventualmente rubarli.

Vedrai che la persona con cui sei irrimediabilmente coinvolto sembra più ossessionata dal suo segreto che pagare bollette extra in tempo. E per tutto quello che vedi e noti, vedranno e noteranno anche cose su di te, cose che non sono molto belle.

Se entrambi non rallentate presto la velocità di rotazione su questa macchina da demolizione, vi attaccherete a vicenda con accuse su questa, quella e l’altra cosa.

La tua relazione sta cominciando a sembrare più uno sparring che l’ala di un amante; Entrambi vi innervosite a vicenda al punto che l’unica cosa che volete fare è stare lontani l’uno dall’altro.

Quando ce n’è abbastanza ed è stato raggiunto il punto di ebollizione, l’unica cosa rimasta sono i rifiuti tossici.

Tre segni zodiacali le cui relazioni sembrano tossiche durante la Luna in Cancro dal 4 al 5 maggio 2022, ecco perché.

1. Equilibrio

(23 settembre – 22 ottobre)

Hai voglia di scappare dalla tua storia d’amore oggi, perché per quanto tu abbia cercato di accettare “verruche e tutto il resto”, ci sono solo alcune cose che questo ragazzo fa che ti infastidiscono all’infinito, e quelle cose rovinano gli affari.

Puoi andare avanti a questo punto, sapendo che il tuo partner è così totale? Essendo una Bilancia, sai che non puoi.

Hai scoperto qualcosa di così spregevole sulla persona che hai passato così tanto tempo ad amare e onorare, che ti gira la testa con le implicazioni. e con il luna nel cancroNon vedrai altro che veleno nelle loro vene.

Non puoi tornare indietro e lo sai. Consideri questa persona tossica e corrotta e fai fatica a cercare di non vedere ciò che hai appena visto. Le maree sono cambiate per questa storia d’amore; E nella tua testa, non devi cercare di riparare qualcosa di irrimediabilmente inquinato.

2. Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Niente ti turba più di sapere che hai commesso un errore, e con la Luna in Cancro, potresti renderti conto che quando si tratta della tua relazione, hai commesso un grosso errore. tu tieni? Beh forse.

Ma disintegrarsi Sarà ciò che ti terrà confuso. Stai iniziando a essere così eccitato per la persona con cui stai e non sai se dovresti Lasciali o attaccalicon la speranza che gli sforzi possano rimettere in carreggiata questo treno di rifiuti tossici.

Tuttavia, le cose non vanno così bene da un po’ e ora inizi a chiederti se stai solo perdendo tempo. Ho anche versato qualche lacrima per quell’idea, e che registra che sei ancora interessato. Ma sei disposto a impegnarti in questo?

Perché sembra che non ti piaccia, Scorpione. Quello che sta iniziando a diventare chiaro è che sei sempre più propenso a liberarti dalla colla tossica che vi ha tenuti insieme.

3. Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti rendi conto che a questo punto del gioco sei parte del problema tanto quanto il tuo partner. Questo è fantastico La relazione ha bisogno di un aiuto serioE sei a un bivio dove puoi mostrare che tieni, o puoi semplicemente alzare le spalle e cedere, e questo è un posto molto pericoloso.

Le parole d’amore diventavano fili singoli vuoti, tesi a calmare tutti coloro che le ascoltavano. “Ti amo e basta frase a dispersione proprio adesso; Nessuno ci crede o si preoccupa. Tuttavia, non siete alla fine, e se qualcuno di voi ha osato provare ad aiutare prima di perdersi, questo è il momento.

Sì, ti senti come se non ci fosse più niente da salvare, e sì, ti senti come se tutta la comunicazione tra voi due fosse diventata un campo minato tossico, pronto ad esplodere da un momento all’altro. Puoi salvare questo? Sì, puoi sicuramente salvare questa relazione. Memorizzerai questo? Sembra che non ci proverai nemmeno.

Rubino Miranda Interpreta I Ching, Tarocchi, Rune e Astrologia fin dall’infanzia. Dà letture private ed è una lettrice intuitiva da oltre 20 anni.