A caso: Masahiro Sakurai ricorda ai fan di Nintendo le date di chiusura dell’eShop di 3DS e Wii U

altrettanto probabile sapere ora, Nintendo interrompe l’eShop di 3DS e Wii U Da 28 marzo 2023. E alla fine di questo mese 29 agostoNon sarai più in grado di aggiungere denaro con carta eShop (ovvero punti) ai conti.

Sta succedendo in tutto il mondo e, di conseguenza, i fan di Nintendo in tutto il mondo si accaparrano alcuni titoli digitali prima della scadenza. fino al Super Smash Bros. Il regista Masahiro Sakurai sta sfruttando al massimo questi negozi digitali finché può.

Ecco una traduzione approssimativa dei suoi post più recenti sui social media (tramite Google Translate), principalmente per ricordare agli altri utenti di 3DS e Wii U lo spegnimento:

“Tra poco più di due settimane, non sarai in grado di aggiungere punti a 3DS e Wii U… Sto pattugliando il negozio online pensando che sia la mia ultima possibilità. Grazie al touchpad, probabilmente ci sono molte cose che hanno vinto ‘t port su altri modelli.”

Sfortunatamente, non ha specificato se avesse effettuato acquisti, ma, come ha sottolineato, molti giochi che utilizzano i touchscreen di questi sistemi potrebbero non essere necessariamente trasferiti su altre piattaforme in futuro. Non possiamo immaginare che sia anche felice del ritiro di Super Smash Bros. DLC precedente.

I negozi 3DS e gli eShop Wii U non sono più le uniche cose che stanno per finire Sakurai ha annunciato all’inizio di questo mese Sta per esaurirsi Gioco Super Smash Bros Ultimo schermate.

Puoi saperne di più sull’imminente chiusura dell’eShop in alcuni dei nostri post precedenti. Va notato vendite Destino dell’emblema del fuoco sarà finita per un giorno 28 febbraio 2023 E anche il suo contenuto scaricabile è disponibile 27 marzo 2023.

