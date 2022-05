Aggiorna ora il tuo Pixel per eliminare questi bug

foto : Gabo art ( lotta per le scorte )

La patch di sicurezza di Google Android 12 di maggio è disponibile qui. Se hai un Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro (incluse eventuali varianti XL), dovresti vedere presto questo aggiornamento sul tuo dispositivo. Sebbene sia chiamato patch di sicurezza, l’aggiornamento non risolve solo le vulnerabilità della sicurezza; Risolve anche questi 3 errori che potresti aver riscontrato.

Cominciamo con il purè di insetti (che Dio abbia pietà di loro). La patch di sicurezza di maggio include correzioni solo per tre di esse questa volta, che interessano il display, la grafica, i sensori e l’interfaccia utente del Pixel:

Display/grafica: Risolve un problema che a volte provoca l’attivazione del display senza l’interazione dell’utente.

Risolve un problema che a volte provoca l’attivazione del display senza l’interazione dell’utente. Sensori: Miglioramenti al feedback tattile in determinate condizioni e casi d’uso (solo Pixel 6 e Pixel 6 Pro).

Miglioramenti al feedback tattile in determinate condizioni e casi d’uso (solo Pixel 6 e Pixel 6 Pro). interfaccia utente: Risolto il problema che causava l’arresto anomalo del programma di avvio dopo il riavvio del dispositivo in determinate circostanze.

Se noti che lo spettacolo si avvia senza il tuo input, dovrebbe interrompersi dopo questo aggiornamento. Allo stesso modo, il feedback tattile su Pixel 6 e 6 Pro ora dovrebbe funzionare meglio di prima e il tuo lanciatore Pixel dovrebbe essere più stabile.

Questo è tutto per la sezione bug. Prima di andare su Google e lamentarti di altri bug sul tuo telefono Pixel che questo aggiornamento non risolve, non preoccuparti: un secondo 9to5Googleil prossimo mese’ S L’aggiornamento, Android 12 QPR3 dovrebbe venire con una serie di correzioni di bug.

However, you should still install the May security patch, even if you don’t care about fixing any of the three bugs listed here. According to patches dated May 1, 2022 and May 5, 2022, Google patched 37 vulnerabilities in total. Notably, the security patch features a fix for the “Pipa sporcaIl che potrebbe potenzialmente consentire agli hacker di assumere il controllo del tuo telefono eseguendo codice dannoso tramite app che richiedono l’accesso ai file del tuo telefono.

Fortunatamente, nessuno di questi sembra avere vulnerabilità Finora è stato sfruttato attivamente, anche Dirty Pipe, quindi non c’è la stessa velocità istantanea di installazione delle patch come se gli hacker sapessero come sfruttare le vulnerabilità. Tuttavia, ci sono stati esempi di come è stato sfruttato Dirty Pipe, quindi è probabilmente solo questione di tempo prima che gli hacker decidano di perseguire il difetto.

In ogni caso, è sempre buona norma mantenere aggiornato il proprio dispositivo con le ultime patch di sicurezza; y Non vuoi compromettere i tuoi dati o la tua privacy perché non ti sei mai preso la briga di aggiornare. Per verificare la presenza del nuovo aggiornamento, vai a Impostazioni>Sistema>Aggiornamento del sistema.

[[[[9to5Google]