Yuan Lopez, commento di Buck Showalter, multato

“Penso che stessero cercando di colpirlo”, ha detto Joe Girardi, il manager di Philez, di Schwarber. “Ma fa parte del gioco, non abbiamo provato a colpire [Francisco] Lindor. Non abbiamo provato a colpire nessuno lì. Ma io capisco. Vieni colpito un paio di volte e inizi a fare un’eccezione. Penso che li abbiamo colpiti con delle palline che si scheggiano nel nostro giardino, ma non è stato apposta”.