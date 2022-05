Rocket Lab decolla con il suo ultimo lancio

Rocket Lab dà alla maggior parte dei suoi compiti nomi eccentrici. Questo è stato chiamato “There and Back Again”, un cenno al ripristino dell’aumentatore così come il sottotitolo del romanzo di JRR Tolkien “Lo Hobbit”. La trilogia di Lo Hobbit, diretta da Peter Jackson, è stata girata in Nuova Zelanda.

Enhanced Hunting di Rocket Lab è l’ultimo progresso in un settore in cui i razzi sono stati troppo costosi per essere monouso. Il riutilizzo totale o parziale di uno riduce il costo del trasporto di carichi utili nello spazio e può accelerare il ritmo di lancio riducendo il numero di razzi che devono essere costruiti.

“L’ottanta per cento del costo dell’intero razzo in quella prima fase, in termini di materiali e manodopera”, ha affermato Peter Beck, amministratore delegato di Rocket Lab, in un’intervista venerdì.

SpaceX ha aperto la strada a una nuova era di razzi riutilizzabili, e ora atterra e fa volare regolarmente i primi stadi dei suoi razzi Falcon 9 ancora e ancora. I secondi stadi di Falcon 9 (così come il razzo Electron di Rocket Lab) sono ancora trascurati e di solito bruciano mentre si rientra nell’atmosfera terrestre. SpaceX sta progettando il suo super razzo di nuova generazione, la Starship, per essere completamente riutilizzabile. Concorrenti come Blue Origin, United Launch Alliance e aziende cinesi stanno sviluppando missili che possono essere almeno parzialmente riutilizzati.

Le navette spaziali della NASA erano parzialmente riutilizzabili, ma richiedevano un lavoro laborioso e costoso dopo ogni volo e non mantenevano le promesse di operazioni simili a quelle di un aereo.

Per il Falcon 9, il razzo booster viene sparato più volte dopo che si è separato dai secondi stadi, rallentandolo nel suo percorso verso una posizione tranquilla su una piattaforma galleggiante nell’oceano o una posizione sulla terraferma. L’elettrone è un razzo molto più piccolo, il che rende più difficile il riutilizzo.