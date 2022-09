AGGIORNAMENTI IN DIRETTA: le preoccupazioni per la salute della regina stanno crescendo; La famiglia reale si riunisce a Balmoral

LONDRA (Reuters) – Le condizioni di salute della regina Elisabetta II sono sembrate peggiorate drasticamente giovedì con l’annuncio di Buckingham Palace I suoi medici erano “preoccupati” per la sua salute mentre i membri della sua famiglia si precipitavano al suo fianco.

La regina, di 96 anni e che ha governato per 70 anni, è stata posta sotto controllo medico al castello di Balmoral, sua proprietà nelle Highlands scozzesi, Lo ha detto il palazzo in una nota. E mercoledì sera, ha bruscamente annullato un incontro virtuale con i membri del Privy Council dopo che i suoi medici le avevano consigliato di riposare.

“A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto controllo medico”, ha affermato il palazzo in una nota.

Il principe Carlo, erede al trono, e sua moglie Camilla viaggiarono per stare con la regina a Balmoral, Dove Elizabeth trascorre la maggior parte dell’estate, ha detto il suo ufficio. Anche suo figlio maggiore, il principe William, secondo in linea di successione al trono, si stava recando in Scozia, così come gli altri figli della regina, Andrea ed Edoardo. Sua figlia, la principessa Anna, era già lì.

I dettagli sulla salute della regina sono sconosciuti, anche se il palazzo ha affermato in passato che ha problemi di mobilità. Si è ripresa da un attacco con Covid-19 a febbraio, ma in seguito ha detto che l’ha lasciata esausta.

In una foto rilasciata dal palazzo martedì di lei e del nuovo primo ministro britannico Liz Truss, la regina teneva una bacchetta nella mano sinistra.

Il deterioramento della salute della regina è stato motivo di preoccupazione frequente negli ultimi anni, costringendola a cancellare molte apparizioni pubbliche e persino eventi ufficiali come la sua commemorazione annuale dei caduti della Gran Bretagna in tempo di guerra.

Si è in gran parte ritirata al Castello di Windsor, la sua residenza di campagna fuori Londra, anche se quest’anno ha mantenuto l’abitudine estiva di trasferirsi a Balmoral, un castello incastonato tra le colline rocciose della Scozia e le Valli Silvane.

Durante il Giubileo di platino di giugno, in occasione del 70° anniversario della sua ascesa al trono, una regina sorridente è apparsa sul balcone di Buckingham Palace per una parata militare e un aereo della RAF in suo onore. Ma ha saltato la maggior parte del resto dei festeggiamenti, incluso un concerto tenuto in Queen Victoria Square di fronte al palazzo.

Con il ritiro della regina dall’opinione pubblica, il suo erede Carlo assunse molti dei suoi doveri pubblici, inclusa l’apertura formale del Parlamento e l’assegnazione del cavalierato. Ho smesso di viaggiare fuori dalla Gran Bretagna diversi anni fa.

Nell’aprile 2021, la regina ha perso il marito, il principe Filippo, 73 anni, morto poche settimane prima del suo centesimo compleanno. Alla cerimonia commemorativa di Filippo, si è seduta, travestita e sola, in una cabina del coro alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, un simbolo toccante delle restrizioni di distanziamento sociale della pandemia.

Anche nel suo stato in declino, la regina era una figura costante e venerata nella vita pubblica del paese. Durante la profondità della pandemia, si è rivolta a una nazione socialmente isolata, rassicurando i britannici, nelle parole dell’amata canzone dell’era della Seconda Guerra Mondiale di Vera Lynn, che “ci incontreremo di nuovo”.