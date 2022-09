Le nuove cuffie AirPods Pro 2 di Apple: suono più nitido, migliore cancellazione del rumore

Questa storia fa parte di Hotspot iPhone 2022La raccolta di notizie, suggerimenti e consigli di CNET sui prodotti Apple più popolari.

Gli AirPods Pro (2a generazione) a lungo vociferati sono ufficiali. Apple ha presentato le sue ultime cuffie true wireless con cancellazione del rumore come parte delle sue cuffie iPhone 14 evento ‘in trasferta’. È disponibile per il preordine venerdì e verrà spedito a partire dal 23 settembre per $ 249 (£ 249, AU $ 399).

I nuovi AirPods Pro seguono il modello originale con cancellazione del rumore che ha debuttato nell’ottobre 2019. Sono alimentati dal nuovo chip H2 di Apple, che offre più potenza di elaborazione pur essendo più efficiente dal punto di vista energetico, secondo Apple. Il nuovo chip, insieme ai nuovi driver a bassa distorsione, consente un audio migliorato che dovrebbe fornire maggiore chiarezza e profondità. Anche la cancellazione del rumore è stata migliorata: Apple afferma che i nuovi AirPod hanno una cancellazione del rumore “doppia” rispetto agli AirPods Pro originali.

Mela / screenshot di Sarah Lord / CNET I preordini per gli AirPods Pro 2022 iniziano il 9 settembre, con i primi set di nuovi auricolari che iniziano a essere spediti il ​​23 settembre.

Le mie prime impressioni lavorative

Ho avuto la possibilità di provare AirPods Pro 2 per un tempo limitato all’evento di lancio nella vivace area di visualizzazione, con centinaia di persone in giro. La cancellazione del rumore sembra essere migliorata, anche se è riuscita solo a smorzare così tanto il rumore nella stanza. Ho anche pensato che gli auricolari suonassero più puliti e nitidi rispetto agli AirPods Pro originali durante l’ascolto di alcuni brani sui telefoni di prova dell’iPhone 14 di Apple. (Non sono stato in grado di utilizzare le cuffie con il mio iPhone e le tracce che uso normalmente per testare le cuffie.)

Penso che sia davvero importante avere una chiusura ermetica per la migliore cancellazione del rumore e qualità del suono. Apple non ha cambiato il design dei suoi auricolari – con gli AirPod originali, utilizzo punte sovradimensionate e utilizzo anche punte in schiuma di terze parti – ma ora includerà un quarto auricolare extra-piccolo per chi ha orecchie più piccole.

Alcune persone speravano che i nuovi AirPods Pro potessero trasmettere in streaming le tracce Apple Lossless tramite wireless. Apple non ha detto nulla al riguardo, ma è possibile che alcune funzionalità vengano rivelate in un secondo momento. Con l’originale AirPods Pro, ad esempio, Apple non ha introdotto l’audio spaziale fino a mesi dopo il suo rilascio.

Sul fronte dell’audio spaziale, Apple afferma che gli AirPods Pro ora hanno un audio spaziale personalizzato che crea un’esperienza di ascolto più personalizzata per le tue orecchie. Anche la modalità Trasparenza è migliorata e si adatta al rumore ambientale che incontri, e c’è una nuova funzione audio spaziale personalizzata insieme ai controlli di scorrimento touch sugli steli da aggiungere ai controlli di ritocco.

La durata della batteria è ora fino a sei ore con una singola carica (fino a cinque) e la custodia offre quattro ricariche aggiuntive. Inoltre, la custodia ora ha un altoparlante integrato, che gli consente di riprodurre suoni per utilizzare con precisione la funzione Trova il mio di Apple.

Mentre alcune persone potrebbero essere deluse dal fatto che Apple non abbia fatto di più per aggiornare il design di AirPods Pro 2 (ci sono alcune modifiche alla configurazione del microfono e alcuni altri piccoli miglioramenti tra cui le aperture), gli AirPods Pro di seconda generazione sono piuttosto molto quello che mi aspettavo che fossero: AirPods Pro suona meglio con una migliore cancellazione del rumore, una migliore durata della batteria e una custodia di ricarica wireless con alcune funzionalità avanzate.

Avrò molto altro da dire su di loro nella mia recensione completa – restate sintonizzati – dove li confronterò con alcuni dei nostri altri migliori auricolari con cancellazione del rumore, tra cui Nuovi auricolari QuietComfort II di Bose che è stato rivelato anche questa settimana.

Caratteristiche principali di AirPods Pro 2

Stesso design del precedente AirPods Pro

Alimentato dal chip Apple H2

Audio migliorato con i nuovi driver a bassa distorsione

Cancellazione del rumore migliorata (Apple dice il doppio della quantità di ANC)

Modalità di trasparenza adattiva

suono spaziale personale

La custodia di ricarica ora ha un altoparlante integrato nella parte inferiore che consente di riprodurre l’audio utilizzando Precision Find My

6 ore di capacità della batteria integrata (1 ora in più rispetto agli AirPods Pro originali) con ulteriori 24 ore nella custodia di ricarica

Aggiunti controlli touch Per modificare i controlli sugli steli

Per modificare i controlli sugli steli Ora può essere ricaricato utilizzando il caricabatterie per Apple Watch insieme ai caricabatterie wireless Qi

Il cavo può essere attaccato alla custodia (cavo non incluso)

Prezzo: $ 249, £ 249, AU $ 399

Data di spedizione: 23 settembre (disponibile per il preordine il 9 settembre)

