Allenatori schietti: chi è stato il miglior dipendente del servizio di coaching di basket del college nel 2022?

Gli scrittori di basket del college CBS Sports Gary Parrish e Matt Norlander hanno intervistato quasi 100 allenatori per la serie annuale Candid Coaches. Hanno intervistato tutti, dagli allenatori nei programmi d’élite agli assistenti in alcune delle più piccole scuole di Divisione I. In cambio del completo anonimato, gli allenatori hanno offerto completa onestà su una serie di argomenti. Nelle prossime settimane pubblicheremo i risultati delle domande poste.

Alcuni dei più grandi lavori sono stati nel basket universitario Impiegato ufficialmente dopo la scorsa stagione — tra loro ducaE il MarylandE il Louisville E il FloridaOgnuno ha vinto un campionato nazionale negli ultimi due decenni.

Ci sono stati molti appuntamenti interessanti. Ma di che scuola è fatta? Meglio affitto?

Abbiamo posto esattamente questa domanda a quasi 100 allenatori universitari. Quello che ci hanno detto si riflette di seguito.

Chi è stato il miglior allenatore nel 2022?

Altri ottengono voti: Dan Earle, Chattanooga; Chris Gerlovsen San Francisco; Jonas Hayes, Stato della Georgia; Rob Lanier, SMU; Bart Lundy, Milwaukee



Citazioni che sono saltate fuori

In Shaheen Holloway

“Assumo sempre un laureato, specialmente qualcuno che si è dimostrato valido. Ama questo posto, questa comunità lo ama. Ha il carisma per il lavoro. Ottima assunzione”.

“Tornato alla sua alma mater, dove era benvoluto e conosceva la natura della terra, in particolare l’arruolamento dei saggi. Il curriculum era costruito sul fare di più con meno – e ha realizzato in San Pietro ciò che non sarebbe mai più accaduto .Anche un essere umano davvero buono.

su Shawn Miller

“Sono un buon amico di Travis Steele e odio come è nato, ma Sean è fatto su misura per Xavier, Cincinnatistato Ohio. Un ragazzo tosto, conosce il paesaggio, un allenatore davvero bravo. Amato dalle masse e dalla società. A volte tutti i giocatori, le scuole e i tifosi hanno bisogno del concetto di fiducia quando entrano sul ring. Lo fa emergere nelle persone”.

“Senza paura, lasciato a morire e uno dei migliori allenatori del gioco. Capisce l’acquisizione di CEO/allenatore/talento dei giorni nostri come chiunque altro ha fatto prima – e ora ha più spazio per espandere le sue relazioni e risorse”.

Su Kevin Willard

“Quello che ha fatto a Seton Hall, con la mancanza di strutture sullo sfondo delle Old Guard Schools nel Big East, è incredibile. Ora ha tutti i fischietti e le campane, ed è una recluta formidabile. Ora ha un massiccio reclutamento campo, e un posto con un grande nome. Penso che entro tre anni il Maryland vincerà il Big Ten”.

“Kevin ha dimostrato di essere un grande allenatore che non trova scuse. Trova un talento trascurato e lo rende migliore come tutti gli altri nel paese. Con un ottimo campus, un’ottima posizione, i soldi del calcio – e il modo in cui sviluppa i suoi giocatori – paga Attenzione.”

su John Sheer

“Ha già prenotato i primi gradi di arruolamento consecutivo. Chiunque possa farlo, anche in un posto come Duke, è una recluta fantastica. Si è preparato rapidamente per la grande vittoria”.

“Dovrebbe essere pronto per continuare il successo alla Duke. Sta arrivando al punto giusto, dato che Duke non ha vinto titoli nazionali anno dopo anno, quindi le aspettative non sono esagerate”.

Porta via

Il fatto che abbiamo ottenuto 20 risposte diverse a questa domanda è una verità selvaggia e la prova che non esiste una risposta chiara e giusta – A differenza dell’anno scorso, quando Chris Bird del Texas ha ottenuto il 61% dei voti.

(Nota: l’anno scorso, Tommy Lloyd, che ha guidato Arizona alla testa di serie n. 1 del campionato NCAA, Hubert Davis, che ha portato l’UNC alla partita del campionato NCAA, ha ricevuto meno del 3% dei voti. Quindi le cose non sempre si svolgono nel modo in cui gli allenatori – o chiunque di noi – pensano che accadranno. Ma sto divagando.)

Se mi avessi chiesto di pronosticare il vincitore di questo sondaggio prima di prenderlo effettivamente, avrei potuto dirti John Sher di Duke perché ha già reclutato il resto del paese per due anni di seguito. O forse sarei andato con Sean Miller di Xavier o Thad Matta di Butler perché entrambi hanno stabilito e dimostrato track record di vittorie a livello principale.

Tuttavia, Shaheen Holloway è un elettore di primo piano del tutto ragionevole.

Non solo ha preso San Pietro – Pace! – all’Elite Eight del campionato NCAA 2022 dopo essere arrivato tra i primi tre alla Metro Atlantic Athletic Conference in ciascuna delle ultime tre stagioni, rendendo Holloway un ottimo dipendente. È anche il modo in cui sembrava sviluppare una forte cultura all’interno del programma, in cui i giocatori sembravano amarlo e rispettarlo così tanto che letteralmente Ha partecipato alla sua conferenza stampa introduttiva a Seton Hall.

Questo mi ha detto qualcosa

È impossibile sapere con certezza come avverrà un’eventuale assunzione – e la prova di ciò Nebraska‘S Fred Hoyberg ha ottenuto più voti di Mick Cronin dell’UCLA ed Eric Mosselman dell’Arkansas in questo sondaggio tre anni fa. Ma sta ancora cercando la sua prima stagione da 11 vittorie con gli Huskers, mentre le Final Four di Cronin e Musselman hanno avuto otto vittorie consecutive. Ma per quanto possa valere, puoi anche considerarmi un credente in Holloway. In realtà ha fatto (in un certo senso) di più con un po’ a St Peter’s e ha prosperato sul più grande palcoscenico di questo sport. Sospetto che farà grandi cose dopo a Seton Hall e, sulla base dei risultati di questo sondaggio, molti dei suoi colleghi sono d’accordo.