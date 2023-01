Amazon addebita una commissione di consegna per i nuovi ordini di generi alimentari inferiori a $ 150

Amazzonia Inizierà ad addebitare una tassa di consegna per i nuovi ordini di generi alimentari inferiori a $ 150, che secondo lui contribuirà a mantenere bassi i costi dei suoi servizi.

A partire dal 28 febbraio, i membri Prime che desiderano la consegna a domicilio da Amazon Fresh pagheranno una commissione di consegna di $ 9,95 per ordini inferiori a $ 50 e una commissione di consegna di $ 6,95 per ordini compresi tra $ 50 e $ 100, ha affermato la società in una nota ai clienti vista da CNBC. Solo i membri Prime possono utilizzare il servizio di consegna, anche se chiunque può fare acquisti presso il negozio di alimentari Amazon Fresh.

Amazzonia Precedentemente garantito I suoi membri ricevono un servizio Prime da $ 139 all’anno con consegna gratuita per i nuovi ordini superiori a $ 35.

“Questa commissione di servizio contribuirà a mantenere bassi i prezzi nei nostri negozi di alimentari online e fisici, poiché copriamo meglio i costi di consegna della spesa e continuiamo a offrire un’esperienza di consegna coerente, veloce e di alta qualità”, afferma l’annuncio.

La mossa arriva al CEO di Amazon Andy Jassy ha intrapreso un’ampia revisione Costi dell’azienda tra scarse vendite e scarse prospettive economiche. Amazon ha licenziato 18.000 dipendenti, congelato le assunzioni di tutta la sua forza lavoro aziendale e sospeso o annullato alcuni progetti, come un robot ambulante e un servizio di telemedicina.

Amazon ha precedentemente rinnovato il suo approccio alla consegna di generi alimentari online, un’attività notoriamente impegnativa dal punto di vista dei costi e dell’efficienza. Nel 2021 Amazon è stato aggiunto Commissione di servizio di $ 10 per gli ordini di consegna Whole Foods per i membri Prime, dopo essere stati serviti in precedenza senza costi aggiuntivi.

Vedere: Ecco come Whole Foods è cambiato nei cinque anni da quando Amazon ha preso il sopravvento