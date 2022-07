Amazon utilizza biciclette da carico elettriche tipo pick-up per consegnare merci nel Regno Unito

Amazon ha lanciato il primo “hub di micro-mobilità” del Regno Unito con l’obiettivo di scambiare “migliaia” di camion per le consegne inquinanti con biciclette da carico elettriche e, in alcuni casi, camminare. Il progetto Mira ad aiutare Amazon a raggiungere i suoi obiettivi climatici di essere il 50% delle consegne a emissioni zero entro il 2030.

A partire dal distretto di Hackney a Londra, l’azienda afferma che consegnerà 1 milione di pacchi all’anno utilizzando bici da carico elettriche e camminando, oltre a consegne effettuate con camion elettrici. Amazon ha affermato che i suoi addetti alle consegne a piedi e le e-bike aiuteranno a compensare “migliaia” di viaggi in autobus tradizionali.

Le e-bike aiuteranno a sostituire “migliaia” di viaggi in autobus tradizionali

I viaggi a emissioni zero si svolgeranno all’interno di un decimo della zona a bassissime emissioni di Londra, dove i veicoli vengono addebitati in base alla quantità di emissioni che producono. Biciclette elettriche e veicoli elettrici sono esenti da dazio.

Amazon ha dichiarato che prevede di aprire ulteriori hub nei prossimi mesi. La società gestisce già 1.000 camion elettrici per le consegne nel Regno Unito e ha in programma di introdurre una nuova formazione Rivian negli Stati Uniti entro la fine dell’anno (a seconda della capacità di Rivian di soddisfare quegli ordini).

Le bici da carico elettriche, in particolare quelle progettate per assomigliare a camioncini, stanno diventando sempre più popolari tra le società di consegna che cercano di migliorare le proprie credenziali ambientali. FedEx utilizza anche le e-bike a Londra (costo delle emissioni!), mentre Domino’s ha stretto una partnership con Rad Power Bikes Per consegnare la pizza in due città. UPS ha usato biciclette da carico a Seattle. La società di consegna tedesca DPD vuole usarlo camioncini che in realtà sono e-bike avvincenti. A New York City, le e-bike sono utilizzate quasi esclusivamente dagli addetti alle consegne di cibo.

Amazon non ha rilasciato alcun dettaglio su quelli che chiamano i loro “veicoli di assistenza elettronica”, anche se sembrano molto diversi dalla maggior parte delle tradizionali bici da carico là fuori. Semmai, assomigliano ai camioncini proposti per la prima volta da DPD, progettati da una startup chiamata Eav, o SUV “eQuad” Utilizzato da UPS.

Ma dobbiamo ancora assistere all’ampia diffusione della ricarica di biciclette elettriche da parte di qualsiasi società di consegna. Se Amazon si attiene ad esso e mantiene effettivamente la sua promessa, lo sforzo di micro-movimento dell’azienda nel Regno Unito potrebbe essere il primo.