Ambanis organizza festeggiamenti pre-matrimonio con la performance di Justin Bieber

Il matrimonio di quest’anno è quasi arrivato.

Radhika Merchant e Anant Ambaniil figlio più giovane di L’uomo più ricco dell’AsiaLa coppia celebrerà il matrimonio il 12 luglio al Jio World Convention Center di Mumbai. Gli ospiti potranno godersi un fine settimana di festeggiamenti, con attività il 13 luglio e un ricevimento il 14 luglio.

La notizia delle imminenti nozze della coppia si è diffusa sui social media a marzo, quando sono emersi video e foto dai sontuosi festeggiamenti pre-matrimonio organizzati dalla famiglia Ambani. Il padre della famiglia, Mukesh Ambani, presidente di Reliance Industries, ha un patrimonio netto di 123,4 miliardi di dollari. Per quanto riguarda sua moglie, Nita Ambani, è una fan della filantropia e ricopre il ruolo di presidente della Reliance Foundation.

I festeggiamenti pre-matrimonio sono stati stravaganti, come l’assunzione di Rihanna per uno spettacolo privato a marzo, e l’ultimo evento – una cerimonia di sangeet venerdì a Mumbai – non ha fatto eccezione.

Anant e Radhika hanno ospitato la tradizionale celebrazione musicale che unisce le famiglie della coppia. La coppia è arrivata indossando completi disegnati da Abu Jani e Sandeep Khosla.



Anant Ambani e Radhika Merchant si sposeranno il 12 luglio. Sujit Jaiswal/Getty Images





Come previsto, Ambani ha superato tutte le aspettative con esibizioni e Justin Bieber ha prenotato un posto a Mumbai. Le telecamere dei paparazzi hanno catturato Bieber al suo arrivo a Mumbai venerdì, e sabato il cantante ha condiviso diverse foto dell’evento sul suo account Instagram.

L’ho messo con Il mercante e l’Alanant In diverse immagini.

I video che mostrano Bieber che canta “Sorry” e altre canzoni al concerto hanno guadagnato terreno su Twitter e TikTok, incluso il canale ufficiale francese Il conto di Le Parisien.

I rappresentanti di Bieber non hanno risposto alla richiesta di commento di Business Insider.

L’intero evento è stato costellato di stelle.

Celebrità e atleti ostentano il loro stile

Molte celebrità hanno posato per le foto alla festa, inclusi gli attori Kiara Advani e Sidharth Malhotra.



Gli attori Kiara Advani e Sidharth Malhotra alla cerimonia del sangeet di Anant Ambani e Radhika. Sujit Jaiswal/Getty Images





Anche l’attore Varun Dhawan ha partecipato all’evento con sua moglie Natasha Dalal, mentre Vidya Balan ha partecipato con suo marito Siddharth Roy Kapur.



L’attrice Vidya Balan posa per una foto con suo marito, il produttore Siddharth Roy Kapur. Sujit Jaiswal/Getty Images





Altri attori includono Javed Jaffrey, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan e Khushi Kapoor.



L’attrice Janhvi Kapoor il 5 luglio al matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant. Hindustan Times/Getty Images





Molti atleti hanno anche posato per le foto.

Il giocatore di cricket Mahendra Singh Dhoni e sua moglie Sakshi Dhoni hanno partecipato insieme all’evento.



I giocatori di cricket Ishan Kishan e Hardik Pandya il 5 luglio a Mumbai. Sujit Jaiswal/Getty Images





Anche Shreyas Iyer, Ishan Kishan e Hardik Pandya hanno posato per le foto.

La famiglia Ambani è abituata a ospitare personaggi di alto rango I festeggiamenti prematrimoniali di marzo hanno visto la presenza del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e del fondatore di Microsoft Bill Gates.