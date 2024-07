Gli investitori si aspettano rendimenti a lungo termine del 15,3%. Ecco la verità che tutti i pensionati dovrebbero tenere a mente

L’ottimismo è una buona cosa, ma troppo ottimismo può devastare il tuo piano pensionistico.

E se ti dicessi che potresti passare da 0 a 1 milione di dollari in 30 anni con soli 170 dollari investiti al mese? Sembra davvero fantastico, soprattutto per i lavoratori che non sono riusciti a risparmiare molto, se non nessuno, nel primo decennio della loro carriera. Ma c’è un piccolo problema con questo esempio: è troppo ottimistico.

Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe necessario ottenere un rendimento medio annuo impressionante del 15,3%. Sondaggio Natixis Ciò rivela ciò che molti lavoratori della generazione X si aspettano dal reddito. Ma la realtà non è così rosea. Di seguito parleremo di aspettative più ragionevoli e di come adattare di conseguenza il vostro piano pensionistico.

Un ottimismo eccessivo può essere pericoloso

L’indagine Natixis ha rilevato che il gen Anche se sperano di ottenere a lungo termine un rendimento superiore all’inflazione del 15,3%, la realtà è più vicina al 7%. Questo è meno della metà di quanto si aspettavano.

Potrebbe non essere quello che vuoi sentire, ma è fondamentale rivedere le tue aspettative per non fallire in pensione. Tornando al nostro esempio iniziale di risparmio di $ 170 al mese per 30 anni, ti ritroveresti con $ 198.807 solo se guadagnassi un rendimento medio annuo del 7% in quel periodo. Anche con la previdenza sociale, questo probabilmente non sarà sufficiente a coprire tutte le tue spese.

Se vuoi vivere una vita quanto più confortevole possibile, devi aumentare i tuoi contributi super per raggiungere un tasso di rendimento più realistico. Se speri ancora di risparmiare 1 milione di dollari in 30 anni, dovrai risparmiare circa 856 dollari al mese, ipotizzando un rendimento medio annuo del 7%. Questo è molto più difficile per la persona media.

Come modificare il tuo piano pensionistico

Se ti rendi conto di essere stato eccessivamente ottimista riguardo ai rendimenti dei tuoi investimenti, è fondamentale correggerlo il prima possibile. Per iniziare, calcola il saldo attuale di tutti i tuoi conti pensionistici. Quindi utilizza il nostro calcolatore pensionistico per scoprire quanto devi risparmiare ogni mese per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

Idealmente, avresti soldi extra da mettere da parte per la pensione, ma per molte persone non è così. Per prima cosa devi trovare i soldi da stanziare. Esistono due modi per affrontare questo problema: ridurre le spese e aumentare le entrate.

Ridurre le spese potrebbe assomigliare più alla cancellazione degli abbonamenti non utilizzati o alla riduzione delle spese discrezionali. Aumentare il tuo reddito può includere cose come trovare un lavoro meglio retribuito o avviare un’attività secondaria. Puoi anche provare una combinazione dei due.

Quando ciò non bastasse, potresti dover considerare di aumentare il tempo in cui investi i tuoi risparmi previdenziali prima di ritirarli. Questo di solito significa ritardare il pensionamento per dare ai tuoi investimenti più tempo per crescere. Non è una soluzione perfetta, ma è molto efficace.

Supponiamo che speri di risparmiare 1 milione di dollari entro la data di pensionamento iniziale tra 30 anni, ma non hai gli 856 dollari al mese necessari per raggiungere il tuo obiettivo, assumendo un rendimento medio annuo del 7%. Puoi risparmiare solo $ 500 al mese. Se posticipi il tuo pensionamento per poco più di sette anni, puoi comunque raggiungere il tuo obiettivo di 1 milione di dollari. Potrebbe non essere nemmeno necessario aspettare così a lungo poiché lavorare più a lungo riduce anche la durata e il costo della pensione.

Non è mai facile ritrovarsi in una situazione in cui non puoi salvare ciò che desideri per il futuro. Ma prima si adottano misure per affrontare il problema, più facile sarà rimettersi in carreggiata. Fai del tuo meglio ora e controlla i tuoi progressi ogni anno (o ogni volta che attraversi un grande cambiamento nella tua vita) per assicurarti di contribuire abbastanza.