Ann Wilson, cantante degli Heart, cancella il suo tour dopo che le è stato diagnosticato un cancro

Ann Wilson, cantante 74enne del gruppo rock classico Heart, ha rivelato che la band ha deciso di posticipare il tour in Nord America dopo che le è stato diagnosticato un cancro.

La Wilson, la cui voce potente può essere ascoltata nelle canzoni più famose della band, tra cui “These Dreams”, ha detto che si sta sottoponendo a chemioterapia per un tipo di cancro non specificato.

“Ho subito un intervento chirurgico per rimuovere qualcosa, che si è rivelato canceroso”, ha detto. “L’operazione ha avuto successo e mi sento molto meglio, ma i miei medici ora mi consigliano di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ho deciso di farlo. fare così.”

Wilson ha detto che tutte le restanti date del tour “Royal Flash” della band sono state posticipate.

“Agli acquirenti dei biglietti, spero davvero che potremo tenere questi concerti. Sappiate che ho intenzione di tornare sul palco nel 2025. Il mio team sta organizzando questi dettagli e vi aggiorneremo sul piano il prima possibile”, ha detto. “Questa è solo una pausa. Ho molto da cantare.”

“Con tutto il rispetto, questa è l’ultima dichiarazione pubblica che farei su questo argomento”, ha detto.

La band, che include la sorella di Wilson, Nancy Wilson, 70 anni, ha cancellato la tappa europea del suo tour a maggio. All’epoca disse che Anne era stata sottoposta a una “procedura medica di routine, urgente” che richiedeva un “tempo di recupero minimo” di sei settimane.

Formati nel 1967 a Seattle, Washington, gli Heart erano originariamente chiamati “Army”, ma cambiarono nome nel 1973. La band continuò a produrre una serie di successi, tra cui “All I Wanna Do Is Make Love to You”, “Alone” e “Solo”. La band è stata nominata per quattro Grammy Awards ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2013.